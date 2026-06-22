Un attore di Marvel's Wolverine è in GTA 6 e svela un personaggio ancora non presentato

I grandi attori videoludici spesso appaiono in molti videogiochi di successo e lo stesso sta accadendo a Brett Gipson , che questo autunno potrà vantare la propria presenza nei crediti di Marvel's Wolverine , il gioco d'azione e avventura di Insomniac Games che ci mette nei panni di Logan, e di Grand Theft Auto 6 , il nuovo gioco evento di Rockstar Games previsto per il 19 novembre.

I ruoli di Gipson

In Marvel's Wolverine, Gipson sarà Sabertooth, nemesi di Wolverine in molte storie dedicate al personaggio. Il personaggio era già stato presentato nel trailer più recente, nel mezzo di molti mutanti che appariranno nel videogioco.

Nel caso di GTA 6, invece, l'informazione arriva dal resumé dell'attore disponibile su Actors Access, dove viene indicato in modo chiaro che Gipson ha dato la voce a un personaggio noto come Ellis in GTA 6. Ellis però non è stato presentato ufficialmente da Rockstar Games, quindi per i fan è una novità succosa, sebbene senza altre informazioni sia difficile capire esattamente chi sia e quale impatto potrebbe avere sulla trama. Sappiamo solo che è un personaggio "di supporto", secondo la pagina di Gipson.

Possiamo supporre senza troppo timore che GTA 6 includerà decine se non centinaia di personaggi doppiati e rilevanti per la trama, per le missioni secondarie, per i minigiochi e non solo, quindi è facile che in questi mesi informazioni come questa spuntino in rete sempre più regolarmente.

Gipson ha iniziato a lavorare nel mondo dei videogiochi solo di recente, visto che si è occupato perlopiù di cinema e televisione nel corso della propria carriera. Parlando però dei suoi ruoli videoludici, è apparso nel gioco di Stranger Things di Netflix (Jim Hopper) e in Borderlands 4 (Grunt).

Ricordiamo infine che GTA 6 ha svelato la copertina del gioco con un nuovo trailer e la data di apertura delle prenotazioni.