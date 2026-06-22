Il terzo trailer di GTA 6 potrebbe arrivare questa settimana, secondo alcuni indizi

Ci sono diverse teorie e indizi che puntano alla possibilità che il terzo trailer di GTA 6 possa arrivare questa settimana, in corrispondenza dell'apertura delle prenotazioni del gioco, ovvero precisamente il 25 giugno.
Di per sé, l'apertura dei preorder è già un'occasione importante nel percorso di promozione e marketing, dunque la data potrebbe essere opportunamente celebrata anche con la pubblicazione di un nuovo trailer di presentazione, che per quanto riguarda GTA 6 è un evento di portata maggiore in tutto il panorama videoludico.
D'altra parte, la data rientra all'interno dell'estate, ed è questo il periodo in cui Take-Two ha intenzione di iniziare il marketing più pressante per il lancio di GTA 6, come era stato riferito dallo stesso CEO Strauss Zelnick qualche tempo fa.
Un breve ma significativo messaggio
Tuttavia, l'indizio principale, seppure ovviamente da non considerare come una vera e propria informazione ufficiale, deriva da un piccolo messaggio pubblicato dall'account ufficiale di YouTube sotto il secondo trailer di GTA 6, proprio tre giorni fa.
In occasione dell'annuncio dell'apertura delle prenotazioni per GTA 6, YouTube ha pubblicato un breve commento in cui ha riferito semplicemente "considerateci impegnati per il 25 giugno".
Questo potrebbe essere un semplice riferimento proprio all'apertura dei preorder fissata per quel giorno, ma venendo dall'account YouTube fa pensare che possa esserci qualche grossa novità in arrivo il 25 giugno, riguardante GTA 6, sulla piattaforma.
La maggiore novità possibile in questo senso è ovviamente il terzo trailer di GTA 6, e considerando che lo stesso Zelnick aveva specificato che il marketing sarebbe partito prima dell'avvio delle prenotazioni, tutto si incastrerebbe a dovere per l'arrivo di un terzo trailer in tale occasione.
Ovviamente si tratta di speculazioni, dunque non ci resta che attendere qualche giorno e vedere come si sviluppi la questione. Nel frattempo, nelle ore scorse è emerso anche il possibile prezzo di GTA 6, che tuttavia potrebbe essere stato smentito da un noto leaker.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.