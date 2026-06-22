Il terzo trailer di GTA 6 potrebbe arrivare questa settimana, secondo alcuni indizi

Ci sono diverse teorie e indizi che puntano alla possibilità che il terzo trailer di GTA 6 possa arrivare questa settimana, in corrispondenza dell'apertura delle prenotazioni del gioco, ovvero precisamente il 25 giugno.

Di per sé, l'apertura dei preorder è già un'occasione importante nel percorso di promozione e marketing, dunque la data potrebbe essere opportunamente celebrata anche con la pubblicazione di un nuovo trailer di presentazione, che per quanto riguarda GTA 6 è un evento di portata maggiore in tutto il panorama videoludico.

D'altra parte, la data rientra all'interno dell'estate, ed è questo il periodo in cui Take-Two ha intenzione di iniziare il marketing più pressante per il lancio di GTA 6, come era stato riferito dallo stesso CEO Strauss Zelnick qualche tempo fa.