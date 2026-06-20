GTA 6: cosa rivela la copertina ufficiale, riquadro per riquadro

La pubblicazione della copertina di un gioco non è un evento normale se il titolo in questione è GTA 6: da Jason e Lucia all'elicottero che torna da 25 anni.

È difficile che la pubblicazione della copertina di un videogioco possa sconvolgere più di tanto la discussione pubblica, ma se si tratta di GTA 6 allora la questione diventa un evento di notevole portata. Il semplice annuncio della data di apertura delle prenotazioni, con mini-video a svelare la copertina ufficiale, è bastato a rilanciare il titolo Rockstar Games immediatamente nel buzz mediatico globale, venendo anche in un attimo trasformata in una parodia per uno slogan MAGA di Trump. In effetti, in questi ultimi anni abbiamo assistito a ogni genere di teorie e congetture, comprese quelle più assurde e con derive "esoteriche" volte a prevedere date, informazioni e dettagli su Grand Theft Auto VI, dunque figuriamoci cosa può venire fuori da un'immagine ufficiale, e per giunta destinata ad essere utilizzata come elemento distintivo del prodotto sul mercato. GTA 6 svela la copertina del gioco con un nuovo trailer e la data di apertura delle prenotazioni Il fatto che l'illustrazione, come da tradizione, sia costruita come una composizione di diverse immagini rende inoltre ancora più facile fare una panoramica su tutti i dettagli che possiamo scoprire guardando la copertina ufficiale di GTA 6.

Un easter egg lungo 25 anni Il legame con la tradizione di Grand Theft Auto non si limita allo stile generale, con la tipica composizione di immagini: all'interno della copertina di GTA 6 troviamo un vero e proprio easter egg che si collega a una tradizione lunga 25 anni, a questo punto. Stiamo parlando dell'elicottero presente nel riquadro in alto a sinistra, il primo elemento che incontriamo effettuando un'analisi della cover in senso orario. In praticamente tutte le copertine dei capitoli maggiori della serie è presente un elicottero nella stessa posizione, tanto da diventare una specie di gioco ricorrente da parte di Rockstar Games, in una coincidenza che è chiaramente intenzionale. Come potete vedere nella composizione riepilogativa riportata qui sotto e pubblicata da Kotaku, ben otto capitoli, compresi i principali GTA III, GTA IV e GTA V, mostrano il velivolo in questione nello stesso riquadro. Al di là dell'easter egg, la presenza dell'elicottero richiama ovviamente anche alcuni aspetti caratteristici del gioco: può essere una sorta di simbolo del crimine più avanzato, comparendo nelle fasi di inseguimento estreme, ma anche della grande libertà di movimento offerta all'interno dell'ambientazione, visto che si tratta di un velivolo effettivamente utilizzabile dai giocatori. Una composizione di copertine della serie che dimostrano la costante dell'elicottero Non c'è stata conferma ufficiale finora della sua presenza, ma è scontato pensare che, giunti a un certo punto, diventi possibile utilizzare un elicottero per spostarsi liberamente all'interno di Vice City e dintorni, esprimendo appieno il potenziale di libertà di movimento e azione nell'ampia mappa in stile sandbox.

Jason e Lucia Il riquadro centrale è dedicato ai protagonisti del gioco: Jason e Lucia. Si tratta di una scelta inedita per la serie quella di proporre una coppia come personaggi principali, ma la cosa può aprire scenari interessanti anche sul fronte narrativo, oltre a presentare un buon assortimento di caratteristiche differenti. La copertina ufficiale di GTA 6 Jason Duval è cresciuto fra criminali e ha cercato di darsi una regolata passando un po' di tempo all'interno dell'esercito, ma senza riuscire a scrollarsi di dosso i legami con le proprie radici. Si ritrova dunque presso le Keys (le isole presenti nei pressi di Vice City) a fare quello che gli riesce meglio, ovvero lavorare con gli spacciatori locali, legato in particolar modo al boss Brian Heder. Se non altro, il suo passato di militare gli avrà fornito ottime basi per l'utilizzo di armi da fuoco, oltre a un notevole fisico per affrontare ogni situazione. Lucia Caminos è l'altra metà della coppia, legata sia dai sentimenti che dall'attività criminale, almeno da quanto abbiamo potuto vedere finora. Abituata a combattere fin da giovane, sia sul ring che fuori da questo, si ritrova per un periodo nel penitenziario di Leonida dal quale riesce a uscire forse prima del tempo, intenzionata a dare una svolta alla propria vita. Anche per lei, tuttavia, sembra che le sia impossibile allontanarsi da una vita criminale, finendo insieme a Jason in una spirale di eventi fuori controllo. Nei trailer e nelle immagini pubblicate, Lucia viene mostrata in maniera alternata tra scorci di vita lussuosa e situazioni alquanto disperate, creando una discrepanza che sarà interessante scoprire nel corso della storia.

La moto Il terzo riquadro mostra un centauro alle prese con una manovra alquanto ardita, soprattutto perché direttamente dietro di lui si nota una macchina della polizia in agguato. La moto sembra essere una Principe Alvino V1, un nuovo modello che Rockstar ha intenzione di introdurre in GTA 6 e stranamente non è lo stesso veicolo che vediamo associato a Jason in alcune illustrazioni precedenti. Jason e la Principe Alvino V1 in tutto il suo splendore Potrebbe anche trattarsi di un riferimento a GTA Online, dove i veicoli possono essere acquistati e personalizzati a piacere, con la presenza di varie decalcomanie e loghi sulla livrea che richiamano proprio questa caratteristica classica della piattaforma multiplayer di GTA. D'altra parte, i veicoli sono elementi tipici del gameplay di Grand Theft Auto, dunque la loro presenza sulla copertina è una costante.

Boobie Ike Un intero riquadro è dedicato a Boobie Ike, un personaggio che sembra avere un notevole rilievo nella storia di GTA 6. Boobie Ike È un produttore musicale e anche proprietario dello strip club Jack of Hearts ed è facilmente intuibile che abbia un ruolo importante nella vita criminale di Vice City, oltre che in quella più puramente dedita all'intrattenimento. Il jet-set della città, con le sue luci sfavillanti, fa costantemente da contraltare alle situazioni più oscure e violente, e Boobie sembra ritrovarsi a proprio agio in entrambe le dimensioni opposte. La musica è un elemento ricorrente nell'ambientazione del gioco, con il rap che sembra essere una costante sia per quanto riguarda l'accompagnamento audio che la storia vera e propria, dunque il volto di Boobie simboleggia probabilmente questa caratteristica. Gestisce un'etichetta discografica con Dre'Quan Priest, la Only Raw Records, che ha sotto contratto le nuove stelle dell'hip hop locale, Bae-Luxe & Roxy: insomma gangster, rap e vita notturna saranno tra gli ingredienti principali, con Boobie a mischiarli sapientemente.

Motoscafo (e fenicottero) Anche il possente motoscafo nel riquadro in basso a destra potrebbe avere un valore nostalgico, oltre che rappresentare un altro dei vari veicoli utilizzabili in GTA 6. Vita marinara in GTA 6 Richiama infatti la copertina di GTA: Vice City e il suo look anni '80 sembra fare da ponte tra le due diverse interpretazioni della stessa città. D'altra parte, l'abbondanza di acqua nell'ambientazione costiera suggerisce che parte dell'azione si svolgerà probabilmente proprio a bordo di natanti, dunque colpi, fughe e inseguimenti sulla superficie dell'acqua in pieno stile Miami Vice saranno elementi costanti. Il fenicottero rosa in volo è chiaramente un rimando alla lussureggiante zona di Grassrivers, un'ambientazione selvaggia che corrisponde alle Everglades di Miami, dove l'abbondanza di acque interne si mischia al tipico scenario costiero subtropicale. La marca "Clarion" si mostra sul fianco del motoscafo, a indicare probabilmente uno dei produttori di natanti con cui avremo a che fare tra GTA 6 e GTA Online.

L'alligatore In uno scenario che replica la zona di Miami e della Florida non poteva certo mancare un alligatore, vero e proprio simbolo dell'area geografica in questione. La selvaggia zona di Grassrivers Il rettile ha giustamente trovato spazio proprio sulla copertina del gioco, per la prima volta in assoluto nella storia della serie, peraltro protagonista anche di un chiacchierato errore sfuggito agli artisti di Rockstar Games, ma prontamente scoperto dall'attentissima community dei fan, per quanto riguarda i denti dell'animale. In effetti, la prima puntata a Vice City non ha consentito grandi esplorazioni nella natura dell'ambientazione, dunque ci aspettiamo grandi cose su questo fronte da GTA 6. Trailer e immagini hanno fatto capire come Grassrivers, ovvero le Everglades digitali ricreate da Rockstar Games, siano un'area particolarmente ampia e selvaggia, da esplorare utilizzando vari veicoli comprese le tipiche airboat, i mezzi leggeri utilizzati per attraversare le zone paludose. Proprio da queste parti, oltre che con i criminali, potremo avere a che fare spesso con questi simpatici abitanti locali.

Raul Bautista L'affascinante fuorilegge armato di fucile d'assalto nella parte centrale della copertina, appena sotto l'alligatore, ma non meno minaccioso, è Raul Bautista. Raul Bautista in versione da sera Si tratta dell'unico altro personaggio a ricevere una menzione specifica sulla cover insieme a Boobie Ike, cosa che potrebbe garantire anche a lui un posto di rilievo nella storia di GTA 6, a meno che non si sia guadagnato tale spazio solo per il bell'aspetto. Si tratta di uno specialista in rapine alle banche, "sempre alla ricerca di nuovi talenti pronti a prendersi dei rischi che possono portare alle più grandi ricompense", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Rockstar Games. Non per nulla, lo vediamo con sullo sfondo la Sinfrontera National Bank, con la quale avrà probabilmente a che fare, forse trascinando anche i protagonisti in una situazione ben poco edificante. Come curiosità, nell'illustrazione lo vediamo maneggiare un fucile Duke, marca che è stata introdotta dalla serie Red Dead Redemption e che evidentemente arriva anche in GTA 6.

Supercar e bella vita Non poteva mancare un'auto di lusso sulla copertina di GTA 6, trattandosi di un altro degli elementi caratterizzanti per l'intera serie, partita proprio dalla guida come elemento centrale del gameplay. Le auto sono un elemento fondante di GTA L'auto gialla con sportello ad apertura verticale richiama chiaramente una Lamborghini in stile Aventador, che nel mondo di GTA viene è conosciuta Pegassi, nome fittizio dal suono un po' italiano. Il modello sembra essere inedito, probabilmente progettato appositamente per questo nuovo capitolo e di cui aspettiamo dunque di scoprire nome e caratteristiche più precise. Quello che conta, qui, è notare come l'auto rientri in quella visione più sfavillante e lussuosa di Vice City, che potremo esplorare a bordo di bolidi simili per passare un istante dopo a seminare il panico in missioni ad alto rischio. L'immagine completa peraltro il trittico di veicoli che simboleggia un po' le possibilità di spostamento ed esplorazione nella mappa via terra, aria e mare.

La bella ragazza misteriosa Arriviamo infine al riquadro di sinistra, che mostra una bella ragazza di difficile identificazione. Anche questa rappresenta un po' un elemento tradizionale per le copertine di GTA, proseguendo il trend iniziato con la ragazza in bikini e con drink di Vice City, la donna con occhiali da sole di San Andreas e la bionda con smartphone in GTA V. La bella ragazza misteriosa sulla copertina di GTA 6 Anche negli altri casi non si trattava di personaggi necessariamente appartenenti alla storia o effettivamente presenti nel gioco, ma semplicemente un elemento estetico, che sintetizza varie caratteristiche di Vice City. È indubbiamente una creatura da spiaggia, come dimostra il bikini, e probabilmente un'autoctona, visto il tatuaggio con la scritta "Vice Baby" e la maglia che richiama la fittizia squadra di football americano Vice City Manatees, corrispondente ai Miami Dolphins. Come notato da alcuni, sul polso ha un altro tatuaggio con scritto "305", che è il prefisso di Miami, a rimarcare come si tratti di un vero e proprio condensato di elementi locali.