La copertina di GTA 6 è stata parodizzata per uno slogan MAGA di Trump

Poche ore dopo l'annuncio della data dei preordini del nuovo Grand Theft Auto , il profilo X della Casa Bianca ha condiviso u n'immagine generata con l'IA che riprende senza troppi pudori il font, la palette rosa‑viola e la struttura a riquadri della cover di GTA 6. Una versione "trumpizzata", con quattro diverse pose del presidente USA e il messaggio: "Abbiamo davvero salvato l'America prima di GTA 6", riferimento ironico ai lunghi tempi di sviluppo del gioco.

Ieri Rockstar Games ha mostrato per la prima volta la copertina ufficiale dell'attesissimo GTA 6 e, a quanto pare, i curatori dei social della Casa Bianca non hanno perso tempo nel cavalcare l'onda mediatica, pubblicando una parodia in chiave Make America Great Again , lo slogan politico del presidente Donald Trump.

Non è la prima parodia di Trump a tema videoludico

I commenti sotto il post sono estremamente variegati: c'è chi la prende sul ridere, chi realizza contro‑copertine al motto di "Make Israel Great Again", e naturalmente non mancano critiche più o meno aspre, fino a insulti e offese.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non è la prima (e probabilmente non sarà l'ultima) volta che i social di Trump sfruttano l'immaginario videoludico per creare meme politici. In passato abbiamo visto una parodia di Animal Crossing con il presidente in versione "amico degli agricoltori", e persino Pokémon Pokopia è finito nel mirino, al punto da spingere The Pokémon Company a prendere le distanze.