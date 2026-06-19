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La copertina di GTA 6 è stata parodizzata per uno slogan MAGA di Trump

La Casa Bianca cavalca l'hype di GTA 6 pubblicando una parodia in stile MAGA: un'immagine generata con l'IA che replica la cover del gioco e trasforma Donald Trump nel protagonista assoluto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/06/2026
Donald Trump in un artwork parodia di GTA
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Ieri Rockstar Games ha mostrato per la prima volta la copertina ufficiale dell'attesissimo GTA 6 e, a quanto pare, i curatori dei social della Casa Bianca non hanno perso tempo nel cavalcare l'onda mediatica, pubblicando una parodia in chiave Make America Great Again, lo slogan politico del presidente Donald Trump.

Poche ore dopo l'annuncio della data dei preordini del nuovo Grand Theft Auto, il profilo X della Casa Bianca ha condiviso un'immagine generata con l'IA che riprende senza troppi pudori il font, la palette rosa‑viola e la struttura a riquadri della cover di GTA 6. Una versione "trumpizzata", con quattro diverse pose del presidente USA e il messaggio: "Abbiamo davvero salvato l'America prima di GTA 6", riferimento ironico ai lunghi tempi di sviluppo del gioco.

Non è la prima parodia di Trump a tema videoludico

I commenti sotto il post sono estremamente variegati: c'è chi la prende sul ridere, chi realizza contro‑copertine al motto di "Make Israel Great Again", e naturalmente non mancano critiche più o meno aspre, fino a insulti e offese.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
La copertina di GTA 6 sembra rivelare numerosi dettagli sul gioco La copertina di GTA 6 sembra rivelare numerosi dettagli sul gioco

Non è la prima (e probabilmente non sarà l'ultima) volta che i social di Trump sfruttano l'immaginario videoludico per creare meme politici. In passato abbiamo visto una parodia di Animal Crossing con il presidente in versione "amico degli agricoltori", e persino Pokémon Pokopia è finito nel mirino, al punto da spingere The Pokémon Company a prendere le distanze.

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