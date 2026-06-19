Non c'è pace per Windows 11: l'aggiornamento di giugno provoca un problema alle funzioni del Cestino

Gli aggiornamenti cumulativi di giugno per Windows stanno causando un nuovo problema segnalato dagli utenti, questa volta collegato al funzionamento del Cestino. Microsoft ha confermato la presenza di un errore che modifica la visualizzazione dei nomi dei file quando vengono eliminati definitivamente, mostrando invece degli identificativi generati automaticamente dal sistema.
Il problema riguarda numerose versioni del sistema operativo, comprese diverse edizioni di Windows 11 e Windows 10, oltre ad alcune versioni di Windows Server. Tra i sistemi coinvolti figurano Windows 11 nelle versioni più recenti disponibili, Windows 10 22H2, alcune varianti Enterprise LTSC e diverse piattaforme server.
Ulteriori dettagli sul malfunzionamento al Cestino causato dall'ultimo update di Windows 11
La parte positiva è che il malfunzionamento non sembra avere conseguenze sulla sicurezza o sull'integrità dei dati. Si tratta principalmente di un difetto grafico e appare soltanto in una situazione specifica: quando l'utente decide di rimuovere definitivamente un elemento già presente nel Cestino.
Normalmente, quando viene eliminato un singolo file, Windows mostra una finestra di conferma che indica il nome dell'elemento che sta per essere cancellato. A causa del bug, invece del nome originale del file compare una stringa interna creata dal sistema. Per esempio, al posto del nome di un'immagine o di un documento potrebbe apparire un codice simile a "$Rxxxxx".
Nel caso in cui vengano selezionati più file contemporaneamente, il comportamento è leggermente diverso: il sistema tende a mostrare un messaggio generico che indica il numero degli elementi da eliminare senza riportare i nomi individuali.
Non solo problemi al cestino: ulteriori malfunzionamenti riscontrati in Windows 11
Questo inconveniente si aggiunge ad altri problemi segnalati dopo le patch di giugno, tra cui difficoltà con alcuni servizi di archiviazione cloud come OneDrive e Dropbox, alcune schermate blu e un problema relativo a BitLocker.
Microsoft ha già dichiarato di essere impegnata nello sviluppo di una soluzione definitiva. Non è ancora stato chiarito se la correzione arriverà con il prossimo aggiornamento mensile programmato oppure tramite un intervento separato rilasciato prima.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.