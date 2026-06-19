La Gen Z riscopre gli iPod e la musica dei vecchi tempi: potrebbe essere un bene?

La tecnologia continua ad avanzare e ogni giorno i dispositivi diventano sempre più evoluti, con funzioni sempre più complete e spesso tutte racchiuse in un unico strumento: lo smartphone. Con quest'ultimo è ormai possibile fare praticamente qualsiasi cosa, ed è proprio questa versatilità a renderlo estremamente comodo nella vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, una parte della Gen Z sta iniziando a preferire un approccio diverso, più "pulito", cercando di separare i vari utilizzi per poterli vivere in modo più consapevole e meno dispersivo.

Secondo le ultime statistiche, infatti, cresce l'interesse verso i vecchi iPod, forse per nostalgia o collezionismo, ma anche per riscoprire un modo di ascoltare musica più diretto e senza distrazioni, notifiche, multitasking e continuo sovraccarico di stimoli. Un po' come accade con alcuni utenti che scelgono addirittura di tornare a telefoni più semplici, con tastierino e funzionalità ridotte all'essenziale, anche se si tratta di una scelta più estrema e non sempre pratica nel contesto attuale. Vediamo meglio i dettagli.