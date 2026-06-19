La Gen Z riscopre gli iPod e la musica dei vecchi tempi: potrebbe essere un bene?

La tecnologia continua ad avanzare e ogni giorno i dispositivi diventano sempre più evoluti, con funzioni sempre più complete e spesso tutte racchiuse in un unico strumento: lo smartphone. Con quest'ultimo è ormai possibile fare praticamente qualsiasi cosa, ed è proprio questa versatilità a renderlo estremamente comodo nella vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, una parte della Gen Z sta iniziando a preferire un approccio diverso, più "pulito", cercando di separare i vari utilizzi per poterli vivere in modo più consapevole e meno dispersivo.
Secondo le ultime statistiche, infatti, cresce l'interesse verso i vecchi iPod, forse per nostalgia o collezionismo, ma anche per riscoprire un modo di ascoltare musica più diretto e senza distrazioni, notifiche, multitasking e continuo sovraccarico di stimoli. Un po' come accade con alcuni utenti che scelgono addirittura di tornare a telefoni più semplici, con tastierino e funzionalità ridotte all'essenziale, anche se si tratta di una scelta più estrema e non sempre pratica nel contesto attuale. Vediamo meglio i dettagli.
E se tornassimo ad ascoltare musica così?
Sembra passata un'eternità, ma l'ultimo iPod risale al 2019 con la versione iPod Touch di settima generazione. Da allora il panorama è cambiato profondamente: i servizi di streaming si sono diffusi ovunque e oggi tutto (o quasi) è a portata di smartphone. Tuttavia, una parte della Gen Z sembra guardare con interesse al passato, un po' come chi continua a collezionare vinili o riscopre oggetti e tecnologie considerate "superate", ma che nel tempo tornano ciclicamente di moda.
Secondo quanto riportato da Axios, le ricerche su eBay relative all'iPod Classic e Nano sono aumentate rispettivamente del 25% e del 20% a febbraio. Tra gli acquirenti ci sono anche utenti più anziani, ma il dato più curioso è che il 32% degli intervistati - quindi la maggioranza - appartiene alla Gen Z. Per avere un quadro più chiaro, si tratta della generazione di persone nate tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2010 (circa).
Vantaggi, ma anche limitazioni
L'iPod è un dispositivo pensato esclusivamente per la musica. Come vi abbiamo accennato, elimina le distrazioni tipiche dello smartphone e offre un'interfaccia estremamente semplice e immediata. Tuttavia, non integra lo streaming moderno come Spotify o Apple Music e, con la progressiva scomparsa di iTunes, anche la gestione e la sincronizzazione della libreria non risultano più così intuitive come un tempo.
In ogni caso, oggi esistono soluzioni più moderne, come i lettori audio della linea Sony Walkman, progettati proprio per ridurre le distrazioni mantenendo però funzionalità aggiornate. E voi che ne pensate? Siete tra i nostalgici che preferirebbero tornare a un ascolto più semplice?
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