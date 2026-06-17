Rivoluzione Windows 11: Microsoft punta ad aggiornamenti con un solo riavvio

Microsoft sta sperimentando una delle modifiche più richieste dagli utenti di Windows 11: una gestione degli aggiornamenti che riduca il numero di riavvii necessari durante il mese. La novità è stata introdotta nella build Insider Preview 26300.8687 distribuita attraverso il canale Experimental e rappresenta uno dei primi risultati concreti dell'iniziativa interna denominata Windows K2.
L'obiettivo del progetto è migliorare l'esperienza complessiva del sistema operativo intervenendo sui problemi più segnalati dagli utenti, con particolare attenzione alla stabilità e all'affidabilità della piattaforma. Tra le priorità figura proprio la semplificazione delle procedure di aggiornamento, spesso considerate troppo frammentate.
Microsoft unifica gli aggiornamenti di Windows 11 in un solo processo
La principale novità consiste nell'introduzione di un sistema di aggiornamento centralizzato. Invece di installare separatamente patch di sicurezza, driver, aggiornamenti firmware, componenti .NET e correzioni software, Windows raccoglierà tutti i pacchetti disponibili in un'unica operazione. Secondo Microsoft, i file necessari verranno scaricati automaticamente in background durante il mese. Una volta completata la preparazione, il sistema procederà all'installazione coordinata di tutti gli aggiornamenti tramite un singolo riavvio. In questo modo dovrebbe scomparire la necessità di riavviare più volte il computer per completare procedure differenti.
La modifica punta a risolvere una delle critiche storiche rivolte a Windows. Nel corso degli anni, infatti, molti utenti hanno lamentato la frequenza con cui il sistema richiede il riavvio del dispositivo per completare installazioni che coinvolgono componenti diversi. Con il nuovo approccio, Microsoft spera di rendere l'intero processo meno invasivo.
Le modalità di distribuzione varieranno in base al programma di appartenenza. Gli utenti iscritti ai canali Experimental e Beta riceveranno aggiornamenti con cadenza settimanale, mentre chi aggiorna manualmente il proprio PC nella versione pubblica del sistema potrà ricevere nuove distribuzioni due volte al mese. Gli utenti che rimarranno sul canale stabile senza aggiornamenti anticipati continueranno invece a riavviare il computer una sola volta al mese.
L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Windows K2, presentato da Microsoft come un programma destinato a rafforzare gli aspetti fondamentali del sistema operativo. L'azienda intende concentrarsi maggiormente sulla correzione dei problemi esistenti e sul miglioramento delle prestazioni piuttosto che sull'introduzione continua di nuove funzioni.
La build 26300.8687 introduce anche altre novità. Tra queste spicca un sistema di ricerca più tollerante agli errori di digitazione. Windows sarà in grado di riconoscere parole scritte in modo errato e proporre comunque i risultati corretti. Ad esempio, digitando "utlook" nella barra di ricerca, il sistema suggerirà automaticamente l'app Outlook.
L'aggiornamento include inoltre interventi su Esplora File, barra delle applicazioni, configurazione iniziale del sistema, strumenti di input e gestione del ripristino remoto. Microsoft segnala anche correzioni relative all'audio, all'app Impostazioni e un miglioramento dell'affidabilità di Blocco Note e di altri strumenti integrati nel sistema operativo.
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