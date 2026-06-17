Rivoluzione Windows 11: Microsoft punta ad aggiornamenti con un solo riavvio

Microsoft sta sperimentando una delle modifiche più richieste dagli utenti di Windows 11: una gestione degli aggiornamenti che riduca il numero di riavvii necessari durante il mese. La novità è stata introdotta nella build Insider Preview 26300.8687 distribuita attraverso il canale Experimental e rappresenta uno dei primi risultati concreti dell'iniziativa interna denominata Windows K2.

L'obiettivo del progetto è migliorare l'esperienza complessiva del sistema operativo intervenendo sui problemi più segnalati dagli utenti, con particolare attenzione alla stabilità e all'affidabilità della piattaforma. Tra le priorità figura proprio la semplificazione delle procedure di aggiornamento, spesso considerate troppo frammentate.