EverQuest Legends ha una data di uscita su PC, al via i preordini

Il gioco sarà venduto a 19,99 dollari , cifra che include un mese di abbonamento , mentre la sottoscrizione mensile avrà un costo di 9,99 euro. I preordini, disponibili tramite il sito ufficiale , garantiscono l'accesso a una beta esclusiva dall'1 al 21 luglio, la possibilità di prenotare il nome del personaggio e il titolo speciale "Legend".

Daybreak Game Company ha annunciato la data di uscita di EverQuest Legends : il rilancio del classico MMO arriverà il 28 luglio . L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che segna anche l'apertura dei preordini.

Un classico senza tempo, ripensato per essere rigiocato oggi

EverQuest Legends è una nuova edizione standalone del primo EverQuest, ricostruita per preservare grafica, atmosfera, zone, musiche e stile del 1999, ma arricchita da una serie di funzionalità moderne pensate per rendere l'esperienza più accessibile. Interfaccia semplificata, incantesimi migliorati e varie ottimizzazioni di qualità della vita aggiornano il gioco senza snaturarne lo spirito originale.

L'obiettivo è offrire un'esperienza capace di far rivivere ai fan le emozioni di quasi trent'anni fa, ma anche di accogliere chi vuole scoprire per la prima volta un pilastro del genere MMO. Il design punta infatti a soddisfare sia i giocatori interessati a formare gruppi da 4 o 8 persone, sia chi preferisce un approccio più solitario o casual, senza rinunciare a raid e contenuti impegnativi.