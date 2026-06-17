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EverQuest Legends ha una data di uscita su PC, al via i preordini

EverQuest Legends riporta in vita il classico del 1999 con una riedizione moderna e accessibile, pensata per veterani e nuovi giocatori. I server apriranno a fine luglio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/06/2026
Artwork di EverQuest Legends

Daybreak Game Company ha annunciato la data di uscita di EverQuest Legends: il rilancio del classico MMO arriverà il 28 luglio. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che segna anche l'apertura dei preordini.

Il gioco sarà venduto a 19,99 dollari, cifra che include un mese di abbonamento, mentre la sottoscrizione mensile avrà un costo di 9,99 euro. I preordini, disponibili tramite il sito ufficiale, garantiscono l'accesso a una beta esclusiva dall'1 al 21 luglio, la possibilità di prenotare il nome del personaggio e il titolo speciale "Legend".

Un classico senza tempo, ripensato per essere rigiocato oggi

EverQuest Legends è una nuova edizione standalone del primo EverQuest, ricostruita per preservare grafica, atmosfera, zone, musiche e stile del 1999, ma arricchita da una serie di funzionalità moderne pensate per rendere l'esperienza più accessibile. Interfaccia semplificata, incantesimi migliorati e varie ottimizzazioni di qualità della vita aggiornano il gioco senza snaturarne lo spirito originale.

EverQuest Legends sa che i suoi giocatori sono vecchi e non hanno più tempo per EverQuest EverQuest Legends sa che i suoi giocatori sono vecchi e non hanno più tempo per EverQuest

L'obiettivo è offrire un'esperienza capace di far rivivere ai fan le emozioni di quasi trent'anni fa, ma anche di accogliere chi vuole scoprire per la prima volta un pilastro del genere MMO. Il design punta infatti a soddisfare sia i giocatori interessati a formare gruppi da 4 o 8 persone, sia chi preferisce un approccio più solitario o casual, senza rinunciare a raid e contenuti impegnativi.

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