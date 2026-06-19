Un'epica battaglia per 33 giocatori: 33 Immortals sbarca in offerta su Instant Gaming

Affrontare l'ira divina insieme a una vera e propria armata di alleati diventa decisamente più accessibile grazie alle ultime promozioni del portale. Il particolarissimo action cooperativo 33 Immortals si trova infatti al centro di un ribasso di rilievo riguardante la sua chiave digitale per PC. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . La piattaforma propone il titolo a una quota base di 8,99€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 10,97€ includendo l'IVA italiana al 22%. Rispetto al listino ufficiale di 15,00€, il ribasso del 40% visualizzato sul sito equivale a un risparmio netto del 26,87% calcolato sulla spesa complessiva tassata.

Sopravvivere al giudizio finale in compagnia

Sviluppato dai talentuosi autori di Spiritfarer, 33 Immortals si distacca nettamente dai tradizionali canoni del genere roguelike per abbracciare una struttura votata alla cooperazione di massa. I giocatori interpretano delle anime dannate che si ribellano al giudizio supremo, venendo catapultati in incursioni rapide e brutali progettate per ospitare ben trentatré utenti in contemporanea. La formula di 33 Immortals richiede un ottimo coordinamento per superare le ondate di mostri e i giganteschi boss ispirati all'immaginario della Divina Commedia, ottimizzando la propria build a ogni ciclo di gioco attraverso un vasto arsenale di armi e potenziamenti arcanici.

La chiave di attivazione attualmente in stock garantisce l'accesso immediato all'esperienza completa su Steam, offrendo un matchmaking rapido e un'ottima fluidità generale, fondamentale per gestire il caos visivo delle imponenti battaglie su schermo. L'offerta odierna su 33 Immortals si profila come l'occasione ideale per gettarsi nella mischia insieme alla community e testare un concetto di gioco decisamente atipico senza alleggerire troppo il portafoglio.