Two Point Hospital: Full Health Collection annunciato, anche per Nintendo Switch 2

Sega e Two Point Studios si preparano a lanciare una versione completa dell'ottima "simulazione di ospedale" con Two Point Hospital: Full Health Collection, pacchetto che racchiude il gioco originale e tutte le sue espansioni, in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2, per la prima volta.
Non è stata ancora annunciata una data di uscita ma la nuova edizione dovrebbe arrivare a breve, considerando che non contiene sostanzialmente contenuti inediti, al di là della conversione per la console Nintendo che giunge come novità assoluta.
Considerando la quantità di espansioni e DLC usciti dopo il lancio originale, Full Health Collection si presenta come un pacchetto veramente ricco, in grado di garantire una notevole quantità di contenuti.
Un pacchetto molto ricco
Alcune caratteristiche di Two Point Hospital: Full Health Collection possono essere viste anche nel nuovo trailer pubblicato da Sega per l'occasione e riportato qui sotto, con un riepilogo sulle meccaniche di gioco e la sua particolare premessa.
Il lancio su Nintendo Switch 2 sembra poi particolarmente azzeccato, considerando che un titolo gestionale come questo potrebbe trovare la perfetta applicazione sulla console ibrida in questione.
Questi sono i contenuti all'interno di Two Point Hospital: Full Health Collection:
- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam (from Humble Bundle)
- Two Point Hospital: Convention-al Rug (from Twitch, both Venus and Violet variants)
Per conoscere meglio il gioco originale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Two Point Hospital.
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