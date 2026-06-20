Star Fox: peluche e gadget dedicati sono disponibili sul Nintendo Store in Europa

Con il lancio di Star Fox su Nintendo Switch 2 ormai imminente, sul Nintendo Store europeo è comparsa la linea di giocattoli dedicata al titolo in questione, principalmente con vari peluche che riproducono i protagonisti e qualche gadget.
Nel catalogo di Nintendo Store ufficiale in Europa potete dunque trovare i pupazzi tipo peluche di Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Tare e Slippy Road, oggetti di pregevole fattura e che ovviamente possono avere un notevole valore per gli appassionati della serie, trattandosi di produzioni ufficiali Nintendo.
Ovviamente, il prezzo non è propriamente basso, come era facile aspettarsi: costano 34,99€ l'uno, ma immaginiamo che per il grande fan di Star Fox sia una bazzecola accaparrarsi l'intera linea di personaggi prima che questa vada esaurita. O no?
Collezionisti: allerta!
In ogni caso, la linea di peluche di Star Fox è precisamente quella già vista arrivare in precedenza in Giappone, ora disponibile ufficialmente anche nella sezione europea dello Store ufficiale di Nintendo, consentendo dunque l'acquisto diretto senza il caos dell'importazione.
Oltre ai pupazzi, ci sono anche dei gadget che vengono consegnati come bonus con l'acquisto di Star Fox per Nintendo Switch 2 direttamente dal Nintendo Store, ovvero un set di spille e una toppa in velcro che ci faranno sentire parte integrante del team Star Fox.
Per celebrare la data di uscita in arrivo, fissata per il 25 giugno e dunque per la settimana prossima, Nintendo ha anche pubblicato un bel poster in stile cinematografico sul gioco in questione.
Per avere un'idea più precisa di cosa si tratti, potete scaricare la demo di Star Fox disponibile sul Nintendo eShop: è un remake del capitolo uscito su Nintendo 64 con grafica interamente ricostruita, annunciato lo scorso maggio con un trailer di presentazione.
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