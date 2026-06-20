Star Fox: peluche e gadget dedicati sono disponibili sul Nintendo Store in Europa

Con il lancio di Star Fox su Nintendo Switch 2 ormai imminente, sul Nintendo Store europeo è comparsa la linea di giocattoli dedicata al titolo in questione, principalmente con vari peluche che riproducono i protagonisti e qualche gadget.

Nel catalogo di Nintendo Store ufficiale in Europa potete dunque trovare i pupazzi tipo peluche di Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Tare e Slippy Road, oggetti di pregevole fattura e che ovviamente possono avere un notevole valore per gli appassionati della serie, trattandosi di produzioni ufficiali Nintendo.

Ovviamente, il prezzo non è propriamente basso, come era facile aspettarsi: costano 34,99€ l'uno, ma immaginiamo che per il grande fan di Star Fox sia una bazzecola accaparrarsi l'intera linea di personaggi prima che questa vada esaurita. O no?