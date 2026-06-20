The Crew: Motorfest ha raggiunto un impressionante traguardo di vendite

Nonostante l'attenzione ora sia tutta rivolta a Forza Horizon 6 , il concorrente di Ubisoft ha dato prova di poter raggiungere un notevole successo, traendo ovviamente molto dallo spirito e dall'impostazione della serie di Playground Games ma offrendo anche alcune caratteristiche peculiari.

Il più agguerrito concorrente nell'ambito open world

A due anni e mezzo di distanza dall'uscita, avvenuta nel settembre del 2023, The Crew: Motorfest prosegue dunque la sua corsa confermandosi come una delle serie su cui Ubisoft può probabilmente contare per il futuro della compagnia.

Non era facile riuscire ad emergere come emulo di una serie così affermata come Forza Horizon, ma è evidente che c'è spazio per più di un franchise nell'ambito dei giochi di corse open world, e The Crew è dunque riuscito a stabilirsi come concorrente principale, in attesa di vedere cosa succederà con l'arrivo di Clutch, il nuovo gioco dall'ex-director della serie Playground.

Lo scorso marzo, The Crew Motorfest ha peraltro ottenuto una nuova isola esplorabile con l'arrivo della Playground Island, che ha aggiunto una notevole quantità di contenuti in più.