The Crew: Motorfest ha raggiunto un impressionante traguardo di vendite

Zitto zitto, il gioco di guida open world di Ubisoft continua a macinare numeri davvero impressionanti, come dimostra il nuovo traguardo di vendite raggiunto da The Crew: Motorfest che ha superato i 10 milioni di copie vendute.
Nonostante l'attenzione ora sia tutta rivolta a Forza Horizon 6, il concorrente di Ubisoft ha dato prova di poter raggiungere un notevole successo, traendo ovviamente molto dallo spirito e dall'impostazione della serie di Playground Games ma offrendo anche alcune caratteristiche peculiari.
L'isola di Oahu continua ad attirare nuovi visitatori a quanto pare, probabilmente anche grazie alle frequenti promozioni e sconti applicati al prezzo originale, ma The Crew dimostra ancora una volta di essere un franchise ben consolidato.
Il più agguerrito concorrente nell'ambito open world
A due anni e mezzo di distanza dall'uscita, avvenuta nel settembre del 2023, The Crew: Motorfest prosegue dunque la sua corsa confermandosi come una delle serie su cui Ubisoft può probabilmente contare per il futuro della compagnia.
Non era facile riuscire ad emergere come emulo di una serie così affermata come Forza Horizon, ma è evidente che c'è spazio per più di un franchise nell'ambito dei giochi di corse open world, e The Crew è dunque riuscito a stabilirsi come concorrente principale, in attesa di vedere cosa succederà con l'arrivo di Clutch, il nuovo gioco dall'ex-director della serie Playground.
Lo scorso marzo, The Crew Motorfest ha peraltro ottenuto una nuova isola esplorabile con l'arrivo della Playground Island, che ha aggiunto una notevole quantità di contenuti in più.
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