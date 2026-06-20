Jujutsu Kaisen: Stagione 4 ha un nuovo trailer ufficiale che introduce The Culling Game Part 2

Purtroppo non vengono fornite informazioni su data o periodo di uscita della nuova stagione dell'adattamento animato del celebre manga di Gege Akutami, che dovrebbe proseguire e probabilmente concludere l'arco narrativo dei Culling Game avviato nella Stagione 3, che si è conclusa con un finale completamente aperto verso i nuovi episodi.

Nel corso dell'evento speciale in livestream dedicato al 15° anniversario di Studio MAPPA è stato pubblicato anche il trailer ufficiale di Jujutsu Kaisen: Stagione 4 , indubbiamente tra le produzioni di maggior rilievo da parte della casa produttrice, che in questo modo ha introdotto la seconda parte del Culling Game , in arrivo prossimamente.

Una lunga attesa

Il trailer, visibile qui sotto, conferma la grande qualità dell'animazione raggiunta da MAPPA già con la terza stagione, che dovrebbe proseguire sugli stessi livelli anche in questa ulteriore parte, la cui lavorazione si presenta piuttosto lunga e complessa.

Proseguendo l'adattamento della storia originale, anche la Stagione 4 dovrebbe incentrarsi completamente sul Culling Game, il violento scontro fra stregoni che segue regole complesse ma ha il fine di stabilire chi sia il migliore.

Il nuovo video pubblicato da MAPPA e Toho Animation annuncia peraltro che il regista della quarta stagione sarà Takeru Sato, assistente alla regia durante la Stagione 3, mentre Shota Goshozono diventa il capo della direzione, Hiroshi Seko continua a scrivere la series composition, Yosuke Yajima e Hiromi Niwa ancora al character design affiancati da Sota Yamazaki, mentre Yoshimasa Teuri è l'autore della colonna sonora.

Difficile prevedere la data di uscita di Jujutsu Kaisen: Stagione 4, ma considerando gli impegni di MAPPA è facile pensare che si vada al 2027, rendendo l'attesa alquanto insostenibile per i fan, in attesa di scoprire come si evolvano gli eventi.

In Italia, le tre precedenti stagioni dell'anime sono disponibili anche doppiate su Crunchyroll e sul canale dedicato su Amazon Prime Video, con le prime due ora disponibili anche su Disney+, mentre il manga è pubblicato in Italia da Panini Comics - Planet Manga.

Sul fronte dei videogiochi, sulla serie è stato recentemente annunciato Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton, una nuova esperienza in stile Vampire Survivor.