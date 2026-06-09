Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivor annunciata da poncle e Shueisha Games, che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Il gioco mette insieme il collaudato impianto action in stile survivors royale, in cui bisogna affrontare centinaia di nemici contemporaneamente, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile, e i personaggi dell'opera creata da Gege Akutami.
Durante ogni partita dovremo combattere incessanti ondate di spiriti maledetti per accumulare punti ed esperienza, sfruttando un sistema di attacco automatico e concentrandoci sul movimento del personaggio, nonché sul tempismo di attivazione delle abilità speciali.
Come in Vampire Survivors, l'azione diventa progressivamente più intensa e sopravvivere si fa più difficile, in un entusiasmante percorso continuo di crescita.
Uno spin-off o qualcosa di più?
Sapevamo che gli autori di Vampire Survivors stanno lavorando a oltre quindici progetti e Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton rientra chiaramente fra queste produzioni, ma si tratta di un semplice spin-off o di qualcosa di più?
Di certo l'intenzione del team è quella di sfruttare al massimo l'importante licenza di Jujutsu Kaisen, ed è per questo che il gioco include oltre venti personaggi basati sull'opera di Akutami, ciascuno caratterizzato da abilità, statistiche e stili di combattimento differenti.
Nuovi combattenti potranno inoltre essere sbloccati soddisfacendo specifiche condizioni, al fine di incoraggiare i giocatori a sperimentare e a trovare la configurazione più adatta al proprio approccio alle partite.
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