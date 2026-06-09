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Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivor

poncle e Shueisha Games hanno annunciato Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton, una nuova esperienza in stile Vampire Survivor ambientata nel mondo di Jujutsu Kaisen.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/06/2026
I personaggi di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivor annunciata da poncle e Shueisha Games, che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il gioco mette insieme il collaudato impianto action in stile survivors royale, in cui bisogna affrontare centinaia di nemici contemporaneamente, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile, e i personaggi dell'opera creata da Gege Akutami.

Durante ogni partita dovremo combattere incessanti ondate di spiriti maledetti per accumulare punti ed esperienza, sfruttando un sistema di attacco automatico e concentrandoci sul movimento del personaggio, nonché sul tempismo di attivazione delle abilità speciali.

Lo studio di Vampire Survivors apre una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai Lo studio di Vampire Survivors apre una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai

Come in Vampire Survivors, l'azione diventa progressivamente più intensa e sopravvivere si fa più difficile, in un entusiasmante percorso continuo di crescita.

Uno spin-off o qualcosa di più?

Sapevamo che gli autori di Vampire Survivors stanno lavorando a oltre quindici progetti e Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton rientra chiaramente fra queste produzioni, ma si tratta di un semplice spin-off o di qualcosa di più?

Di certo l'intenzione del team è quella di sfruttare al massimo l'importante licenza di Jujutsu Kaisen, ed è per questo che il gioco include oltre venti personaggi basati sull'opera di Akutami, ciascuno caratterizzato da abilità, statistiche e stili di combattimento differenti.

Nuovi combattenti potranno inoltre essere sbloccati soddisfacendo specifiche condizioni, al fine di incoraggiare i giocatori a sperimentare e a trovare la configurazione più adatta al proprio approccio alle partite.

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