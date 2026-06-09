Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivor annunciata da poncle e Shueisha Games, che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il gioco mette insieme il collaudato impianto action in stile survivors royale, in cui bisogna affrontare centinaia di nemici contemporaneamente, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile, e i personaggi dell'opera creata da Gege Akutami.

Durante ogni partita dovremo combattere incessanti ondate di spiriti maledetti per accumulare punti ed esperienza, sfruttando un sistema di attacco automatico e concentrandoci sul movimento del personaggio, nonché sul tempismo di attivazione delle abilità speciali.

Come in Vampire Survivors, l'azione diventa progressivamente più intensa e sopravvivere si fa più difficile, in un entusiasmante percorso continuo di crescita.