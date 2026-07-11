Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha una data d'uscita in streaming, Parte 2 ancora lontana

In tale data, il film sarà disponibile in lingua italiana , sia per quanto riguarda l'audio che i sottotitoli, con diverse altre possibilità compreso il giapponese e l'inglese.

Un campione d'incassi da record

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito Parte 1 è uscito inizialmente il 18 luglio 2025 al cinema in Giappone e a settembre dello stesso anno anche in Europa, compresa l'Italia, raggiungendo risultati impressionanti al botteghino.

Tanjiro in Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito

Si tratta infatti del secondo film con gli incassi maggiori di tutti i tempi in Giappone, e il settimo sul piano mondiale per quanto riguarda l'anno 2025.

Prodotto dallo studio ufotable e diretto da Haruo Sotozaki, l'anime è un fedele adattamento del manga di Koyoharu Gotōge e Il Castello dell'Infinito rappresenta la trilogia destinata a concludere la storia.

In questa troviamo Tanjiro, i suoi compagni Zenitsu e Inosuke e i potenti Hashira (i più forti Demon Slayers) che si ritrovano intrappolati nel Castello dell'Infinito, la roccaforte dei demoni, dove combattono per la loro vita contro le Lune Superiori, i soggetti più forti di Muzan.

Ne derivano battaglie emozionanti e drammi strazianti. Come sanno coloro che hanno letto il manga, nessuno è al sicuro in questa battaglia finale tra il bene e il male, e alcuni personaggi amati potrebbero non vedere la luce del giorno.

Per quanto riguarda la Parte 2 non ci sono ancora notizie certe: qualche mese fa Ufotable aveva aggiornato sulla produzione del secondo film della trilogia, confermando però che l'attesa sarà lunga e l'uscita rimane prevista per il 2027, se non addirittura oltre, cosa che proietta la parte 3 ancora più lontano.

Su questo fronte c'è però una novità interessante: con l'arrivo di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito in streaming e home video il titolo è stato modificato con l'aggiunta di un "I" alla fine del titolo, ovvero il numero romano che indica la prima parte. È un piccolo particolare che però cementa l'idea che questa sia solo la prima parte di una trilogia, con le altre che, a questo punto, dovrebbero arrivare senza dubbio.