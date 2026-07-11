Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha una data d'uscita in streaming, Parte 2 ancora lontana

Arriva infine una data d'uscita ufficiale per Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito in streaming, con la prima parte dell'adattamento in forma di lungometraggio animato che sarà disponibile su Crunchyroll il 28 luglio, dunque fra non molto.
Per la precisione, "il film anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito I debutterà su Crunchyroll il 28 luglio del 2026, alle 17:00", si legge direttamente nel comunicato ufficiale da parte della piattaforma di distribuzione video in streaming.
In tale data, il film sarà disponibile in lingua italiana, sia per quanto riguarda l'audio che i sottotitoli, con diverse altre possibilità compreso il giapponese e l'inglese.
Un campione d'incassi da record
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito Parte 1 è uscito inizialmente il 18 luglio 2025 al cinema in Giappone e a settembre dello stesso anno anche in Europa, compresa l'Italia, raggiungendo risultati impressionanti al botteghino.
Si tratta infatti del secondo film con gli incassi maggiori di tutti i tempi in Giappone, e il settimo sul piano mondiale per quanto riguarda l'anno 2025.
Prodotto dallo studio ufotable e diretto da Haruo Sotozaki, l'anime è un fedele adattamento del manga di Koyoharu Gotōge e Il Castello dell'Infinito rappresenta la trilogia destinata a concludere la storia.
In questa troviamo Tanjiro, i suoi compagni Zenitsu e Inosuke e i potenti Hashira (i più forti Demon Slayers) che si ritrovano intrappolati nel Castello dell'Infinito, la roccaforte dei demoni, dove combattono per la loro vita contro le Lune Superiori, i soggetti più forti di Muzan.
Ne derivano battaglie emozionanti e drammi strazianti. Come sanno coloro che hanno letto il manga, nessuno è al sicuro in questa battaglia finale tra il bene e il male, e alcuni personaggi amati potrebbero non vedere la luce del giorno.
Per quanto riguarda la Parte 2 non ci sono ancora notizie certe: qualche mese fa Ufotable aveva aggiornato sulla produzione del secondo film della trilogia, confermando però che l'attesa sarà lunga e l'uscita rimane prevista per il 2027, se non addirittura oltre, cosa che proietta la parte 3 ancora più lontano.
Su questo fronte c'è però una novità interessante: con l'arrivo di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito in streaming e home video il titolo è stato modificato con l'aggiunta di un "I" alla fine del titolo, ovvero il numero romano che indica la prima parte. È un piccolo particolare che però cementa l'idea che questa sia solo la prima parte di una trilogia, con le altre che, a questo punto, dovrebbero arrivare senza dubbio.