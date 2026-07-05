Il secondo trailer di Suikoden: The Anime presenta i personaggi

Suikoden: The Anime è stato mostrato con un secondo trailer giapponese che presenta alcuni dei personaggi della serie animata, che come sappiamo sarà disponibile in streaming su Crunchyroll dal prossimo ottobre.

Una trasposizione inaspettata?

In arrivo su Crunchyroll il prossimo ottobre, come detto, Suikoden: The Anime è stato annunciato in maniera inaspettata e ad oggi non è ancora dato sapere se e quando verrà distribuito anche in occidente, sebbene le probabilità che accada sono concrete.

La trama dell'anime ruoterà attorno alla guerra in cui vengono coinvolti i giovani amici Riliu e Jowy, accomunati dagli stessi sogni ma destinati purtroppo a intraprendere strade differenti di fronte ai drammatici eventi di un conflitto che cambierà per sempre il loro mondo.