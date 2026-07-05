Il secondo trailer di Suikoden: The Anime presenta i personaggi

Suikoden: The Anime è stato mostrato con un secondo trailer giapponese che presenta alcuni dei personaggi della serie animata, che come sappiamo sarà disponibile in streaming su Crunchyroll dal prossimo ottobre.
Nelle sequenze iniziali del video vediamo Riliu e Jowy, i due protagonisti, impegnati in una corsa frenetica, dopodiché la scena si sposta su di una furiosa battaglia in cui Flik si difende con la spada mentre si trova in sella al suo cavallo.
Come già saprete, Suikoden: The Anime punterà a raccontarci gli eventi del secondo capitolo della saga, Suikoden 2, provando a reinterpretare quella che si pone da sempre come la storia più amata dagli appassionati del jRPG firmato Konami.
Dopo la remaster dei primi due Suikoden, non c'è dubbio che l'anime si ponga l'obiettivo di rilanciare il franchise e farlo conoscere a una nuova generazione di utenti, magari nell'ottica di un possibile ritorno con un'avventura inedita.
Una trasposizione inaspettata?
In arrivo su Crunchyroll il prossimo ottobre, come detto, Suikoden: The Anime è stato annunciato in maniera inaspettata e ad oggi non è ancora dato sapere se e quando verrà distribuito anche in occidente, sebbene le probabilità che accada sono concrete.
La trama dell'anime ruoterà attorno alla guerra in cui vengono coinvolti i giovani amici Riliu e Jowy, accomunati dagli stessi sogni ma destinati purtroppo a intraprendere strade differenti di fronte ai drammatici eventi di un conflitto che cambierà per sempre il loro mondo.
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