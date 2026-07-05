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Solo Leveling: Karma mostra un sistema di combattimento alla Hades

In arrivo su PC, iOS e Android nel corso di quest'anno, Solo Leveling: Karma è stato mostrato con un nuovo trailer dedicato al sistema di combattimento in stile Hades.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/07/2026
Il protagonista di Solo Leveling: Karma
Solo Leveling: Karma
Solo Leveling: Karma
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Il nuovo trailer di Solo Leveling: Karma mostra un sistema di combattimento alla Hades, che parte da un impianto action RPG isometrico come quello di Diablo ma lo arricchisce di elementi roguelike che ne caratterizzano la progressione.

Il protagonista dell'avventura, che ritroviamo nella versione Monarca delle Ombre, affronta orde di avversari nell'ambito di sequenze estremamente dinamiche e spettacolari, sbloccando a ogni stanza completata dei potenziamenti che andranno a definire il suo percorso di crescita.

Si tratta di un approccio magari poco originale ma senz'altro accattivante per il nuovo tie-in basato sull'opera di Chugong, che finora aveva esplorato con discreto successo il territorio degli action RPG dalla struttura più tradizionale.

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Tutto questo mentre Solo Leveling ha strappato un importante primato su Crunchyroll, imponendosi come la serie animata di maggior successo sulla piattaforma streaming e battendo rivali decisamente agguerriti.

Un'operazione ben collaudata

Presentato esattamente un anno fa da NetMarble, Solo Leveling: Karma è la terza trasposizione videoludica di Solo Leveling realizzata in un arco di tempo relativamente breve, dopo Arise e Arise Overdrive.

La sensazione è che i produttori abbiano cercato di sfruttare fondamentalmente gli stessi asset per dar vita a diverse esperienze, mantenendo così una qualità visiva notevole e puntando a coinvolgere il maggior numero possibile di fan dell'anime.

Tuttavia i miglioramenti anche tecnici rispetto ai precedenti tie-in sembrano ben visibili e il gameplay rinnovato rappresenta un'occasione molto interessante per confezionare un prodotto davvero solido: staremo a vedere.

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