Solo Leveling: Karma mostra un sistema di combattimento alla Hades

Tutto questo mentre Solo Leveling ha strappato un importante primato su Crunchyroll, imponendosi come la serie animata di maggior successo sulla piattaforma streaming e battendo rivali decisamente agguerriti.

Un'operazione ben collaudata

Presentato esattamente un anno fa da NetMarble, Solo Leveling: Karma è la terza trasposizione videoludica di Solo Leveling realizzata in un arco di tempo relativamente breve, dopo Arise e Arise Overdrive.

La sensazione è che i produttori abbiano cercato di sfruttare fondamentalmente gli stessi asset per dar vita a diverse esperienze, mantenendo così una qualità visiva notevole e puntando a coinvolgere il maggior numero possibile di fan dell'anime.

Tuttavia i miglioramenti anche tecnici rispetto ai precedenti tie-in sembrano ben visibili e il gameplay rinnovato rappresenta un'occasione molto interessante per confezionare un prodotto davvero solido: staremo a vedere.