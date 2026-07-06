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Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con un trailer dedicato alla storia

Solo Leveling: Karma è nuovamente protagonista delle nostre pagine grazie a un trailer dedicato alla storia originale del titolo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/07/2026
Sun Jin Woo il protagonista
Solo Leveling: Karma
Solo Leveling: Karma
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Dopo il filmato a base di combattimenti di ieri, oggi Netmarble ha pubblicato un secondo trailer per Solo Leveling: Karma, questa volta incentrato sulla trama e i personaggi chiave del gioco, uno degli aspetti sicuramente più interessanti della produzione.

Infatti, Karma racconterà una storia che amplia l'universo narrativo dell'opera originale esplorando un capitolo mai raccontato nel manhwa o nell'anime: un misterioso vuoto di 27 anni nella vita di Sung Jinwoo in cui il protagonista si ritrova da solo in una dimensione alternativa a combattere con entità sovrannaturali che minacciano la distruzione del mondo.

Il gioco è in arrivo su PC e dispositivi mobile quest'anno

Questa premessa ha dato modo agli sviluppatori di creare una storia originale, introducendo anche nuovi ostacoli per il protagonista, come esseri mutanti che assumono le fattezze di persone che conosce, e nuovi antagonisti.

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Lato gameplay, come abbiamo visto nel trailer di ieri, rispetto a Solo Leveling: Arise, questa volta l'impostazione del gameplay è più simile agli action GDR con visuale isometrica e la possibilità di affrontare orde di mostri all'interno di dungeon sempre più insidiosi e labirintici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Solo Leveling: Karma sarà disponibile durante il corso dell'anno su PC e dispositivi mobile iOS e Android.

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