Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi con un trailer dedicato alla storia

Dopo il filmato a base di combattimenti di ieri, oggi Netmarble ha pubblicato un secondo trailer per Solo Leveling: Karma , questa volta incentrato sulla t rama e i personaggi chiave del gioco, uno degli aspetti sicuramente più interessanti della produzione.

Il gioco è in arrivo su PC e dispositivi mobile quest'anno

Questa premessa ha dato modo agli sviluppatori di creare una storia originale, introducendo anche nuovi ostacoli per il protagonista, come esseri mutanti che assumono le fattezze di persone che conosce, e nuovi antagonisti.

Lato gameplay, come abbiamo visto nel trailer di ieri, rispetto a Solo Leveling: Arise, questa volta l'impostazione del gameplay è più simile agli action GDR con visuale isometrica e la possibilità di affrontare orde di mostri all'interno di dungeon sempre più insidiosi e labirintici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Solo Leveling: Karma sarà disponibile durante il corso dell'anno su PC e dispositivi mobile iOS e Android.