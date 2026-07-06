Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate?

Nel filmato possiamo vedere i primi 18 minuti del gioco e scoprire se questa versione rimaneggiata del gioco è più o meno bella rispetto a quanto ci ricordiamo.

Il video di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il video si apre nel mezzo di una battaglia navale, durante la quale il nostro protagonista - Edward - si ritrova costretto a prendere il timone per guidare la fregata e comandare i cannoni, mentre fa a pezzi le imbarcazioni nemiche. Alla fine, un Assassino appare dal nulla ed elimina il capitano della nave di Edward, ma un'esplosione fa finire in acqua il nostro pirata e l'Assassino.

Edward riesce poi a tornare a riva e possiamo ammirare la bellissima isola tropicale attorno a noi. Edward si scontra con l'uomo incappucciato, permettendoci vedere in azione il nuovo sistema di combattimento, e ne prende le vesti da Assassino. Come sappiamo, alla fine si ritroverà coinvolto in una lotta combattuta nell'ombra tra Assassini e Templari.

Successivamente passiamo a una sezione dove la furtività è centrale ed Edward può sfruttare l'erba alta per nascondersi e prendere alle spalle le guardie. Così facendo, il protagonista salva un mercante e ottiene un passaggio per L'Avana, dove il filmato si chiude.

Cosa ne pensate di questa ricostruzione del gioco originale? Vi convince? Vi ricordiamo infine che i combattimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced sono basati su Shadows, ma richiedono più abilità.