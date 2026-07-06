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Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra i primi 18 minuti in un nuovo video: è bello quanto ricordate?

Possiamo ora vedere le fasi iniziali di Assassin's Creed Black Flag Resynced, in un nuovo video, che mostra definitivamente quanto sia cambiato il gioco di Ubisoft.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/07/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced che guida una nave
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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IGN USA ha reso disponibile un nuovo video di gameplay dedicato ad Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake dell'amato gioco piratesco di Ubisoft.

Nel filmato possiamo vedere i primi 18 minuti del gioco e scoprire se questa versione rimaneggiata del gioco è più o meno bella rispetto a quanto ci ricordiamo.

Il video di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il video si apre nel mezzo di una battaglia navale, durante la quale il nostro protagonista - Edward - si ritrova costretto a prendere il timone per guidare la fregata e comandare i cannoni, mentre fa a pezzi le imbarcazioni nemiche. Alla fine, un Assassino appare dal nulla ed elimina il capitano della nave di Edward, ma un'esplosione fa finire in acqua il nostro pirata e l'Assassino.

Edward riesce poi a tornare a riva e possiamo ammirare la bellissima isola tropicale attorno a noi. Edward si scontra con l'uomo incappucciato, permettendoci vedere in azione il nuovo sistema di combattimento, e ne prende le vesti da Assassino. Come sappiamo, alla fine si ritroverà coinvolto in una lotta combattuta nell'ombra tra Assassini e Templari.

Assassin's Creed Black Flag Resynced offrirà "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire Assassin's Creed Black Flag Resynced offrirà una marea di nuovi relitti sottomarini da scoprire

Successivamente passiamo a una sezione dove la furtività è centrale ed Edward può sfruttare l'erba alta per nascondersi e prendere alle spalle le guardie. Così facendo, il protagonista salva un mercante e ottiene un passaggio per L'Avana, dove il filmato si chiude.

Cosa ne pensate di questa ricostruzione del gioco originale? Vi convince? Vi ricordiamo infine che i combattimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced sono basati su Shadows, ma richiedono più abilità.

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