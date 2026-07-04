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Assassin's Creed Black Flag Resynced offrirà "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire

Tra le svariate novità che possiamo aspettarci da Assassin's Creed Black Flag Resynced è inclusa "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire nuotando.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/07/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed Black Flag Resynced è un interessante remake dell'amato gioco piratesco di Ubisoft. Non solo proporrà una grafica completamente rivista secondo gli standard moderni, ma introdurrà novità di gameplay come un nuovo sistema di combattimento e anche la capacità di nuotara in acqua ovunque vogliamo.

Nell'originale infatti le sezioni sottomarine erano circoscritte, ma con il remake il tutto è stato ampliato e possiamo aspettarci "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire.

Il commento del technical director di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Parlando con GamesRadar+, il technical director Jussi Markkanen ha affermato: "Ci saranno ancora quei luoghi in cui si usa la campana da immersione, ma in aggiunta puoi immergerti ovunque nel mondo di gioco. Abbiamo preso la funzione introdotta sin da Origins e l'abbiamo utilizzata."

Ovviamente non basta permettere di nuotare liberamente: deve esserci qualcosa da trovare per rendere i mari interessanti. "Abbiamo costruito tutte le ambientazioni sottomarine: ci sono una marea di nuovi relitti che puoi trovare vicino alla costa".

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Andando sott'acqua ci saranno scrigni del tesoro da aprire, squali che non ci daranno il benvenuto e anche "piccoli segreti" che forniranno "un nuovo modo per esplorare". Non è però chiaro al momento di cosa si stia parlando. Probabilmente dovremo scoprirlo il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ricordiamo infine che i combattimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced sono basati su Shadows, ma richiedono più abilità.

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