Assassin's Creed Black Flag Resynced offrirà "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire

Assassin's Creed Black Flag Resynced è un interessante remake dell'amato gioco piratesco di Ubisoft. Non solo proporrà una grafica completamente rivista secondo gli standard moderni, ma introdurrà novità di gameplay come un nuovo sistema di combattimento e anche la capacità di nuotara in acqua ovunque vogliamo.

Nell'originale infatti le sezioni sottomarine erano circoscritte, ma con il remake il tutto è stato ampliato e possiamo aspettarci "una marea" di nuovi relitti sottomarini da scoprire.