Trapelati i prezzi dei Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8: preparate il portafoglio

Dopo aver visto i nuovi render e le immagini delle cover dei prossimi pieghevoli, sono trapelati anche i prezzi europei dei modelli Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8. Come era facile immaginare, non si tratterà di dispositivi economici, anzi sono attesi ulteriori rincari. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali. Ricordiamo infatti che gli smartphone verranno probabilmente presentati il 22 luglio, in occasione del Galaxy Unpacked. Nel frattempo, ecco il possibile listino.