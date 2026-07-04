Trapelati i prezzi dei Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8: preparate il portafoglio

Dopo aver visto i nuovi render e le immagini delle cover dei prossimi pieghevoli, sono trapelati anche i prezzi europei dei modelli Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8. Come era facile immaginare, non si tratterà di dispositivi economici, anzi sono attesi ulteriori rincari. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali. Ricordiamo infatti che gli smartphone verranno probabilmente presentati il 22 luglio, in occasione del Galaxy Unpacked. Nel frattempo, ecco il possibile listino.
I prezzi dei pieghevoli Samsung
Le informazioni sono state riportate da WinFuture. Di seguito trovate i prezzi suddivisi per configurazione.
Prezzi del Galaxy Fold 8 Ultra
Il prossimo Galaxy Fold 8 Ultra subirà dei rincari rispetto al precedente Fold 7:
- 256 GB - 2.199 € (rispetto a 2.099 € del Fold 7)
- 512 GB - 2.399 € (rispetto a 2.219 €)
- 1 TB - 2.799 € (rispetto a 2.519 €)
Prezzi del Galaxy Z Fold 8
Il pieghevole dal formato wide sarà la vera e propria novità di questa gamma:
- 256 GB - 1.999 €
- 512 GB - 2.199 €
- 1 TB - 2.599 €
Ricordiamo che questo smartphone dovrebbe essere molto simile al primo pieghevole di Apple, chiamato iPhone Ultra, sia in termini di design che di prezzo. Tuttavia, il foldable di copertino potrebbe sfiorare anche i 3.000 € in base alle diverse configurazioni.
Prezzi del Galaxy Z Flip 8
Il pieghevole a conchiglia dovrebbe essere offerto in due configurazioni diverse, anche in questo caso con leggeri rincari rispetto alla versione Flip 7:
- 256 GB - 1.299 € (rispetto a 1.199 € del Flip 7)
- 512 GB - 1.499 € (rispetto a 1.319 €)
Design e ultime novità
Nel frattempo, come vi abbiamo anticipato, di recente sono state mostrate diverse cover ufficiali che permettono di osservare meglio il design dei nuovi pieghevoli. Quest'anno ci sarà una novità, ovvero cover in fibra aramidica per la maggior parte dei modelli, in diverse colorazioni e opzioni.
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