Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8 si mostrano nei nuovi render: ecco dummy e cover

Di recente sono stati condivisi render e foto dei modelli Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8 , insieme alle cover e ai proteggi-schermo. Tutte queste immagini confermano ulteriormente il design dei pieghevoli, che in alcuni casi rimane sostanzialmente in linea con quello dei modelli precedenti. Il Fold 8 rappresenterà invece una vera e propria novità, con un formato wide simile al primo iPhone pieghevole che debutterà a settembre. È bene ricordare che queste immagini potrebbero non rappresentare la versione definitiva dei modelli: fino alla presentazione ufficiale, infatti, non si possono escludere possibili modifiche o variazioni.

Render, foto e design dei pieghevoli

A mostrare le immagini delle cover è Android Headlines. Ogni smartphone dispone già di diverse opzioni dedicate, ma è probabile che molte altre saranno rese disponibili anche da produttori di terze parti. Partiamo dal modello Galaxy Z Fold 8 Ultra, con custodie in silicone e plastica trasparente. Quest'anno, però, ci sarà anche una novità: cover in fibra aramidica nere, rosse e blu, con un supporto integrato che vi permetterà di tenere il telefono in verticale, soprattutto se volete guardare video o giocare. Anche le custodie in silicone sono disponibili in diverse colorazioni e dovrebbero supportare la ricarica wireless tramite anello magnetico.

Passiamo alle cover dei Galaxy Z Fold 8, il nuovo smartphone dal formato wide. Anche in questo caso troviamo custodie in fibra aramidica nelle stesse colorazioni menzionate sopra. I colori delle custodie in silicone, invece, dovrebbero essere diversi, ma non sono stati svelati dettagli specifici al riguardo. Le custodie trasparenti dovrebbero differire dalle altre e sono state progettate da Esther Kim, Joker e Kakao Corp.

Infine, il Galaxy Z Flip 8 lascia intuire che il design sarà praticamente identico al modello precedente. In questo caso, non saranno disponibili custodie in fibra aramidica, ma solo in silicone o trasparenti, quest'ultime nelle colorazioni bianche e grigie.