Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8 si mostrano nei nuovi render: ecco dummy e cover

Di recente sono stati condivisi render e foto dei modelli Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8, insieme alle cover e ai proteggi-schermo. Tutte queste immagini confermano ulteriormente il design dei pieghevoli, che in alcuni casi rimane sostanzialmente in linea con quello dei modelli precedenti. Il Fold 8 rappresenterà invece una vera e propria novità, con un formato wide simile al primo iPhone pieghevole che debutterà a settembre. È bene ricordare che queste immagini potrebbero non rappresentare la versione definitiva dei modelli: fino alla presentazione ufficiale, infatti, non si possono escludere possibili modifiche o variazioni.
Render, foto e design dei pieghevoli
A mostrare le immagini delle cover è Android Headlines. Ogni smartphone dispone già di diverse opzioni dedicate, ma è probabile che molte altre saranno rese disponibili anche da produttori di terze parti. Partiamo dal modello Galaxy Z Fold 8 Ultra, con custodie in silicone e plastica trasparente. Quest'anno, però, ci sarà anche una novità: cover in fibra aramidica nere, rosse e blu, con un supporto integrato che vi permetterà di tenere il telefono in verticale, soprattutto se volete guardare video o giocare. Anche le custodie in silicone sono disponibili in diverse colorazioni e dovrebbero supportare la ricarica wireless tramite anello magnetico.
Passiamo alle cover dei Galaxy Z Fold 8, il nuovo smartphone dal formato wide. Anche in questo caso troviamo custodie in fibra aramidica nelle stesse colorazioni menzionate sopra. I colori delle custodie in silicone, invece, dovrebbero essere diversi, ma non sono stati svelati dettagli specifici al riguardo. Le custodie trasparenti dovrebbero differire dalle altre e sono state progettate da Esther Kim, Joker e Kakao Corp.
Infine, il Galaxy Z Flip 8 lascia intuire che il design sarà praticamente identico al modello precedente. In questo caso, non saranno disponibili custodie in fibra aramidica, ma solo in silicone o trasparenti, quest'ultime nelle colorazioni bianche e grigie.
Quando e dove seguire la presentazione
Mancano ormai poche settimane agli annunci ufficiali, previsti per il 22 luglio in occasione del Galaxy Unpacked, sebbene la data dell'evento non sia stata ancora confermata ufficialmente.
Vi informeremo con data e orario ufficiali, ma potrete seguire l'evento attraverso il canale YouTube. Ovviamente noi lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità.
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