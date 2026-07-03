Nintendo non sarà influenzata dall'abbandono del formato fisico di PlayStation, dice un analista

L'annuncio di Sony riguardo l'addio dei dischi nel 2028 ha portato con sé tanti ragionamenti, in particolar modo sulla nuova generazione e sul possibile simile approccio da parte di Microsoft e Xbox.

Nel mezzo però c'è anche Nintendo, che viaggia su binari indipendenti ed è spesso imperscrutabile. Cosa farà la compagnia di Kyoto? Seguirà la stessa strada? Un commento a riguardo arriva da Mat Piscatella, senior director e video game industry advisor presso Circana, che si occupa di tracciare i dati hardware e software per il mercato USA.