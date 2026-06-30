Nintendo vorrebbe modificare lo schermo di Nintendo Switch 2

Le possibili modifiche a Nintendo Switch 2

Non parliamo infatti dell'arrivo di un modello OLED, come accaduto con il primo Nintendo Switch, ma sempre di uno schermo LCD, simile a quello già montato su Nintendo Switch 2. L'informazione arriva da un sito di rivendita cinese il quale mostrerebbe "un nuovo modello del pannello LCD di Switch 2", con specifiche tecniche in linea con quello già montato sulla console giapponese.

La differenza è che gli attuali schermi LCD sono assemblati da Innolux, mentre quelli nuovi sarebbero assemblati da Sharp. Se tutto questo dovesse rivelarsi corretto, non si tratterebbe di una completa revisione della console, ma potrebbe comunque portare a un miglioramento dell'esperienza in modalità portatile.

A dare forza al rumor vi è il fatto che Sharp ha dichiarato che la fabbrica di Hakusan ha ottenuto grandi vendite nel reparto dei dispositivi mobili. Ovviamente rimane solo una voce di corridoio al momento. Il nuovo schermo però avrebbe circuiti, connettori e cavi "significativamente diversi" dal modello di lancio: potrebbe forse essere dovuto al fatto che Nintendo proporrà nuovi modelli di Switch 2 in Europa che dovrebbero permettere agli utenti di cambiare "facilmente" la batteria?

Ricordiamo infine che vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2.