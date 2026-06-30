Call of Duty: Modern Warfare 4 viene pubblicizzato dicendoci che "non è su Game Pass"

Come ogni anno, questo autunno arriverà un nuovo Call of Duty , precisamente Modern Warfare 4. Potremo giocare su PC, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5, ma in tutti i casi dovremo acquistare il gioco. Infatti, a differenza di quanto precedentemente accaduto, il nuovo CoD non sarà pubblicato su Xbox Game Pass .

La pubblicità di Call of Duty: Modern Warfare 4

Come potete vedere qui sotto, una immagine pubblicitaria di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta su due macro dettagli: è possibile ottenere l'accesso anticipato alla campagna narrativa facendo la prenotazione in formato digitale e il fatto che Call of Duty: Modern Warfare 4 "non sia su Xbox Game Pass quest'anno".

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Si tratta di un messaggio chiarissimo, pensato soprattutto per quei giocatori meno informati che non seguono le novità del mondo videoludico regolarmente e potrebbero non aver ancora scoperto che Microsoft non ha più intenzione di includere i nuovi Call of Duty all'interno di Xbox Game Pass.

Ricordiamo che Game Pass aveva accolto al lancio Black Ops 6 e Black Ops 7, rispettivamente nel 2024 e nel 2025. In futuro, però, si dovrà attendere almeno un anno prima di poter vedere un nuovo CoD dentro il servizio in abbonamento.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre 2026. Una beta del multigiocatore è prevista prima del lancio. Infine, lo sparatutto includerà DMZ che torna per sfidare Arc Raiders e Escape from Tarkov.