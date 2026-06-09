Preordina Call of Duty: Modern Warfare 4 per PS5 e ricevi 5 ore di PE doppi

Call of Duty: Modern Warfare 4 per PS5 è attualmente disponibile in preordine. Acquistando questa edizione, Amazon ti offrirà 5 ore di PE doppi . Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che il gioco uscirà il 23 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il nuovo gioco della serie

Si tratta del nuovo capitolo della serie sparatutto, stavolta con ambientazioni e storie inedite. Troverai il disco fisico ma specifichiamo che sarà necessario scaricare i contenuti. Inoltre, preordinando questo gioco avrai accesso alla beta. La campagna ruota attorno alla Corea del Sud e a un'invasione lanciata su larga scala. Vestirai i panni di un giovane soldato e scoprirai diverse ambientazioni inedite, come New York, Parigi e Mumbai.

I bonus ricevuti

Oltre alle modalità e meccaniche più amate, troverai anche delle novità inedite per offrirti un'esperienza ancora più divertente e immersiva. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a consultare il nostro articolo con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.