Le vendite di Mina the Hollower proseguono ad alti ritmi, il team Yacht Club Games è salvo

"Mina the Hollower ha venduto oltre 500.000 copie!" Si legge nel messaggio pubblicato in queste ore dal team, "Mezzo milione di giocatori sono scesi nella Tenebrous Isle e siamo sbalorditi. Grazie per aver giocato, condiviso, recensito, trasmesso e creduto nel nostro impertinente piccolo topo, l'avventura è appena iniziata!"

Il nuovo messaggio pubblicato su X dagli sviluppatori ha un'importanza che va al di là del semplice dato di vendita, visto che sottintende anche una certa sicurezza economica raggiunta dal team, che aveva puntato tutto sul lancio di questo particolare action adventure che ricorda i vecchi Zelda.

Sembra proprio che la scommessa incentrata su Mina the Hollower sia stata vinta dal team Yacht Club Games, che può dirsi decisamente salvo dopo aver raggiunto un altro notevole traguardo, avendo superato le 500.000 copie vendute .

Scommessa vinta

Mina the Hollower si è rivelato essere già un grande successo di critica, tanto da diventare in breve il gioco con la valutazione più alta del 2026 su Metacritic, impresa non da poco per una produzione di dimensioni così piccole.



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Questo successo ha tuttavia anche un altro significato, perché il team Yacht Club, a quanto pare, non navigava in buone acque e gli investimenti fatti per questo titolo sono stati importanti.

Il co-fondatore del team, Sean Velasco, aveva descritto il lancio di Mina the Hollower come un momento tipo "o la va o la spacca" per la compagnia, con la necessità di raggiungere circa 200.000 copie vendute per poter rimanere in attivo.

Il gioco ha superato a distanza di pochi giorni le 500.000 copie e sembra sia destinato a proseguire con un andamento positivo, dunque a questo punto il team di Shovel Knight può dirsi piuttosto tranquillo e soddisfatto dei risultati.