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Cerchi combattimenti adrenalinici? Ninja Gaiden 4 Deluxe Edition per PS5 è in sconto su Amazon al 45%

Tra le offerte di Amazon troviamo Ninja Gaiden 4 Deluxe Edition per PS5 con uno sconto del 45%. Questa edizione include una serie di contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/06/2026
Ninja Gaiden PS5
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
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Se cerchi un gioco d'azione che sappia divertirti, Ninja Gaiden 4 Deluxe Edition per PS5 è su Amazon a 49,12 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 45%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco divertente

Questo titolo fa parte della serie di giochi d'azione, con un mix di stile e combattimenti adrenalinici, nonché con una serie di abilità rinnovate. Troverai le classiche meccaniche amate dagli appassionati, ma l'esperienza sarà completamente personalizzabile. Si tratta nel complesso di un action che si focalizza sui combattimenti, con esecuzioni sanguinose e un'esperienza straordinaria sotto il profilo del gameplay.

Contenuti della Deluxe
Contenuti della Deluxe

Il level design è generoso nei confronti dell'esplorazione, mentre il comparto tecnico è davvero convincente. Tuttavia, le sezioni con Ryu potrebbero deludere. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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