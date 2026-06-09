Cerchi combattimenti adrenalinici? Ninja Gaiden 4 Deluxe Edition per PS5 è in sconto su Amazon al 45%

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Un gioco divertente
Questo titolo fa parte della serie di giochi d'azione, con un mix di stile e combattimenti adrenalinici, nonché con una serie di abilità rinnovate. Troverai le classiche meccaniche amate dagli appassionati, ma l'esperienza sarà completamente personalizzabile. Si tratta nel complesso di un action che si focalizza sui combattimenti, con esecuzioni sanguinose e un'esperienza straordinaria sotto il profilo del gameplay.
Il level design è generoso nei confronti dell'esplorazione, mentre il comparto tecnico è davvero convincente. Tuttavia, le sezioni con Ryu potrebbero deludere. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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