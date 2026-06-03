Mina The Hollower supera le 300.000 copie in tre giorni: Yacht Club Games guarda al futuro con maggiore serenità

Mina The Hollowerha centrato un importante obiettivo per Yacht Club Games. Lo studio indipendente, noto soprattutto per la serie Shovel Knight, ha comunicato che il nuovo action-adventure ha venduto oltre 300.000 copie nei primi tre giorni dalla pubblicazione.

Il risultato assume un peso particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate in passato dagli sviluppatori, che avevano definito il progetto come una sorta di banco di prova decisivo per il futuro dell'azienda. Il gioco è stato lanciato contemporaneamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X e S e Xbox One, così da raggiungere un pubblico ampio fin dal debutto.