Mina The Hollower supera le 300.000 copie in tre giorni: Yacht Club Games guarda al futuro con maggiore serenità

Mina The Hollowerha centrato un importante obiettivo per Yacht Club Games. Lo studio indipendente, noto soprattutto per la serie Shovel Knight, ha comunicato che il nuovo action-adventure ha venduto oltre 300.000 copie nei primi tre giorni dalla pubblicazione.
Il risultato assume un peso particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate in passato dagli sviluppatori, che avevano definito il progetto come una sorta di banco di prova decisivo per il futuro dell'azienda. Il gioco è stato lanciato contemporaneamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X e S e Xbox One, così da raggiungere un pubblico ampio fin dal debutto.
Mina al salvataggio
In un'intervista concessa a Bloomberg, il cofondatore e direttore dello studio, Sean Velasco, ha spiegato che le vendite iniziali consentiranno a Yacht Club Games di continuare a operare senza dover ricorrere a riduzioni del personale o a investimenti esterni, almeno nel prossimo futuro.
Già lo scorso anno Velasco aveva indicato come "davvero, davvero ottime" 200.000 copie vendute, mentre considerava quota 500.000 il risultato ideale. Più recentemente aveva però alzato ulteriormente le aspettative, dichiarando di puntare a un milione di copie e affermando che sarebbe rimasto "deluso" se Mina The Hollower non fosse riuscito a raggiungere quel traguardo.
Con il gioco ormai disponibile, Yacht Club Games intende ora concentrarsi sul supporto post-lancio, tra attività promozionali, correzione dei bug e aggiornamenti destinati a migliorare l'esperienza dei giocatori. Resta da vedere se il buon avvio commerciale permetterà al titolo di avvicinarsi agli obiettivi più ambiziosi fissati dal team.
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