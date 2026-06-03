0

Mina The Hollower supera le 300.000 copie in tre giorni: Yacht Club Games guarda al futuro con maggiore serenità

Dopo un lungo ciclo di sviluppo e aspettative elevate all'interno dello studio, Mina The Hollower ha esordito sul mercato con risultati ottimi, che mettono al sicuro Yacht Club Games.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/06/2026
Mina in un artwork
Mina the Hollower
Mina the Hollower
News Video Immagini

Mina The Hollowerha centrato un importante obiettivo per Yacht Club Games. Lo studio indipendente, noto soprattutto per la serie Shovel Knight, ha comunicato che il nuovo action-adventure ha venduto oltre 300.000 copie nei primi tre giorni dalla pubblicazione.

Il risultato assume un peso particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate in passato dagli sviluppatori, che avevano definito il progetto come una sorta di banco di prova decisivo per il futuro dell'azienda. Il gioco è stato lanciato contemporaneamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X e S e Xbox One, così da raggiungere un pubblico ampio fin dal debutto.

Mina al salvataggio

In un'intervista concessa a Bloomberg, il cofondatore e direttore dello studio, Sean Velasco, ha spiegato che le vendite iniziali consentiranno a Yacht Club Games di continuare a operare senza dover ricorrere a riduzioni del personale o a investimenti esterni, almeno nel prossimo futuro.

Già lo scorso anno Velasco aveva indicato come "davvero, davvero ottime" 200.000 copie vendute, mentre considerava quota 500.000 il risultato ideale. Più recentemente aveva però alzato ulteriormente le aspettative, dichiarando di puntare a un milione di copie e affermando che sarebbe rimasto "deluso" se Mina The Hollower non fosse riuscito a raggiungere quel traguardo.

Mina the Hollower supera Yoshi e Pokémon Pokopia nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 Mina the Hollower supera Yoshi e Pokémon Pokopia nella classifica dell’eShop di Nintendo Switch 2

Con il gioco ormai disponibile, Yacht Club Games intende ora concentrarsi sul supporto post-lancio, tra attività promozionali, correzione dei bug e aggiornamenti destinati a migliorare l'esperienza dei giocatori. Resta da vedere se il buon avvio commerciale permetterà al titolo di avvicinarsi agli obiettivi più ambiziosi fissati dal team.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mina The Hollower supera le 300.000 copie in tre giorni: Yacht Club Games guarda al futuro con maggiore serenità