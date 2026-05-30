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Mina the Hollower è il gioco col voto più alto del 2026 su Metacritic, ad oggi

Nel momento della scrittura di questa notizia, Mina the Hollower è il gioco col voto più alto del 2026 su Metacritic, battendo persino Forza Horizon 6. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/05/2026
Un mostro di Mina the Hollower
Mina the Hollower
Mina the Hollower
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Da ieri, 29 maggio 2026, è disponibile Mina the Hollower, il nuovo gioco di Yacht Club Games che ci porta in una magica avventura ispirata all'epoca del Game Boy Color. L'opera è stata apprezzata dai critici di tutto il mondo, come vi abbiamo già segnalato, ma ora - dopo l'arrivo di altre recensioni e relativi voti - possiamo dare una conferma.

Mina the Hollower è il gioco col voto più alto del 2026 su Metacritic, perlomeno in questo momento. Vediamo i dettagli.

La situazione del voto di Mina the Hollower

Il voto medio di Mina the Hollower è al momento 92 su 100 (precedentemente era stato 93). Sebbene sia calato, il gioco è ancora in prima posizione tra i titoli pubblicati nel 2026, battendo il 91 di Forza Horizon 6.

Va detto che Mina the Hollower per ora dispone di 48 voti della stampa, mentre Forza Horizon 6 ha una media basata su 73 recensioni. Nel corso della settimana, Mina the Hollower potrebbe ricevere altre recensioni che potrebbero mutare il punteggio e modificare così la situazione della classifica.

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Per il momento, però, Mina the Hollower è il "miglior gioco" pubblicato nel 2026 secondo la media di Metacritic. Ovviamente questo tipo di comparazioni hanno un valore limitato e pochi punti di differenza non sono davvero significativi. In terza posizione troviamo Pokémon Pokopia (89/100), in quarta Resident Evil Requiem (89/100) e in quinta Mewgenics (88/100). Questo non significa che Mewgenics sia "inferiore" agli altri titoli o che a qualcuno non possa piacere molto più Pokopia di Mina the Hollower.

Per Yacht Club Games, però, è un'ottima occasione per mettersi in mostra e vendere copie, visto che il nuovo gioco è in cima a una classifica spesso sotto gli occhi dei videogiocatori. Ricordiamo infine che Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda.

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