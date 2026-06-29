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Vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2

Nintendo ha pubblicato una nuova serie di aggiornamenti che migliorano la compatibilità di vari giochi Nintendo Switch 1 su Nintendo Switch 2, vediamo di cosa si tratta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/06/2026
Switch 1 e Switch 2

Continua il lavoro di supporto sul fronte della compatibilità tra le due console, con vari giochi Nintendo Switch 1 che sono stati aggiornati e migliorati per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2 nelle ore scorse.

Anche in questo caso si è trattato di un aggiornamento "in batch", con un pacchetto di titoli che hanno ricevuto gli update per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2, all'interno di un programma di compatibilità estesa che sta riguardando la nuova console fin dal lancio, ma destinato a proseguire a lungo.

L'intenzione di Nintendo è infatti rendere quanto più possibile condivisa la libreria di giochi tra Nintendo Switch 1 e Switch 2, ma permangono in certi casi alcuni problemi da risolvere, e per questo motivo gli aggiornamenti continuano in maniera costante.

La lista dei giochi aggiornati

La nuova mandata di titoli che hanno ricevuto gli aggiornamenti non contiene giochi di grandissimo richiamo probabilmente, ma all'interno si trovano comunque alcuni titoli di notevole interesse come Shovel Knight: Treasure Trove, per esempio.

Un momento di Shovel Knight: Treasure Trove
Un momento di Shovel Knight: Treasure Trove

Nei mesi scorsi avevamo visto ulteriori mandate con aggiornamenti che riguardavano DOOM, Kirby e altri giochi, in questo caso ci si sposta su titoli meno noti ma comunque importanti.

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, pochi compromessi e tanta sostanza su Nintendo Switch 2 Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, pochi compromessi e tanta sostanza su Nintendo Switch 2

Vediamo dunque l'elenco dei giochi aggiornati di recente da Switch 1 a Switch 2:

Tutti questi dovrebbero aver ricevuto correzioni che rendono più confortevole l'utilizzo su Switch 2, da aggiustamenti di bug a miglioramenti di performance e questioni tecniche.

Nel frattempo, sono stati confermati alcuni problemi con i seguenti titoli:

  • Drakkar Crew - Non supportato
  • KIYO - Bunny Tyranny - Non supportato
  • Bar Stella Abyss (Japan release) - problemi audio
  • Monster Menu: The Scavenger's Cookbook - problemi audio

Il mese scorso erano stati pubblicati aggiornamenti che avevano sistemato alcuni inconvenienti con Monster Hunter Stories e Wolfenstein: Youngblood.

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