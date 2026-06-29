Vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2

Continua il lavoro di supporto sul fronte della compatibilità tra le due console, con vari giochi Nintendo Switch 1 che sono stati aggiornati e migliorati per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2 nelle ore scorse.

Anche in questo caso si è trattato di un aggiornamento "in batch", con un pacchetto di titoli che hanno ricevuto gli update per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2, all'interno di un programma di compatibilità estesa che sta riguardando la nuova console fin dal lancio, ma destinato a proseguire a lungo.

L'intenzione di Nintendo è infatti rendere quanto più possibile condivisa la libreria di giochi tra Nintendo Switch 1 e Switch 2, ma permangono in certi casi alcuni problemi da risolvere, e per questo motivo gli aggiornamenti continuano in maniera costante.