Vari giochi Nintendo Switch sono stati aggiornati e migliorati per Switch 2

Continua il lavoro di supporto sul fronte della compatibilità tra le due console, con vari giochi Nintendo Switch 1 che sono stati aggiornati e migliorati per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2 nelle ore scorse.
Anche in questo caso si è trattato di un aggiornamento "in batch", con un pacchetto di titoli che hanno ricevuto gli update per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2, all'interno di un programma di compatibilità estesa che sta riguardando la nuova console fin dal lancio, ma destinato a proseguire a lungo.
L'intenzione di Nintendo è infatti rendere quanto più possibile condivisa la libreria di giochi tra Nintendo Switch 1 e Switch 2, ma permangono in certi casi alcuni problemi da risolvere, e per questo motivo gli aggiornamenti continuano in maniera costante.
La lista dei giochi aggiornati
La nuova mandata di titoli che hanno ricevuto gli aggiornamenti non contiene giochi di grandissimo richiamo probabilmente, ma all'interno si trovano comunque alcuni titoli di notevole interesse come Shovel Knight: Treasure Trove, per esempio.
Nei mesi scorsi avevamo visto ulteriori mandate con aggiornamenti che riguardavano DOOM, Kirby e altri giochi, in questo caso ci si sposta su titoli meno noti ma comunque importanti.
Vediamo dunque l'elenco dei giochi aggiornati di recente da Switch 1 a Switch 2:
- Artifact Seekers
- Landing Hero Haneda×787
- Raiden IV x Mikado Remix
- RICO
- Shovel Knight: Treasure Trove
- Skateboard Drifting with Maxwell Cat: The Game Simulator
- Strania - The Stella Machina EX
Tutti questi dovrebbero aver ricevuto correzioni che rendono più confortevole l'utilizzo su Switch 2, da aggiustamenti di bug a miglioramenti di performance e questioni tecniche.
Nel frattempo, sono stati confermati alcuni problemi con i seguenti titoli:
- Drakkar Crew - Non supportato
- KIYO - Bunny Tyranny - Non supportato
- Bar Stella Abyss (Japan release) - problemi audio
- Monster Menu: The Scavenger's Cookbook - problemi audio
Il mese scorso erano stati pubblicati aggiornamenti che avevano sistemato alcuni inconvenienti con Monster Hunter Stories e Wolfenstein: Youngblood.
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