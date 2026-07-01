La console Nintendo Switch 2 con Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su AliExpress: ecco i coupon da riscattare

Su AliExpress è attualmente disponibile Nintendo Switch 2 con il gioco Leggende Pokémon: Z-A a 484,99 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount avrai diritto ad altri 15 € di sconto. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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La console in offerta
La console offre diversi miglioramenti pensati per farti vivere un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, con un display LCD da 7,9 pollici e supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV. Potrai vivere gameplay estremamente fluidi, grazie a tempi di caricamento rapidissimi. Anche i nuovi Joy-Con magnetici offrono una precisione superiore.
Ricordiamo che acquistando questo prodotto otterrai anche il gioco Leggende Pokémon: Z-A, che ti porterà a Luminipoli, tra grattacieli scintillanti e boulevard pieni di vita. I Pokémon si muoveranno liberamente e potranno essere affrontati e catturati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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