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La console Nintendo Switch 2 con Leggende Pokémon: Z-A è in sconto su AliExpress: ecco i coupon da riscattare

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch 2 con il gioco Leggende Pokémon: Z-A. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/07/2026
Console Nintendo Switch 2 con Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
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Su AliExpress è attualmente disponibile Nintendo Switch 2 con il gioco Leggende Pokémon: Z-A a 484,99 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount avrai diritto ad altri 15 € di sconto. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

La console in offerta

La console offre diversi miglioramenti pensati per farti vivere un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente, con un display LCD da 7,9 pollici e supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV. Potrai vivere gameplay estremamente fluidi, grazie a tempi di caricamento rapidissimi. Anche i nuovi Joy-Con magnetici offrono una precisione superiore.

Nintendo Switch 2 con il gioco Leggende Pokémon: Z-A
Nintendo Switch 2 con il gioco Leggende Pokémon: Z-A

Ricordiamo che acquistando questo prodotto otterrai anche il gioco Leggende Pokémon: Z-A, che ti porterà a Luminipoli, tra grattacieli scintillanti e boulevard pieni di vita. I Pokémon si muoveranno liberamente e potranno essere affrontati e catturati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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