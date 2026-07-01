I personaggi di Persona 4 Revival sono stati presentati in un video

Atlus ha pubblicato un video che presenta i personaggi di Persona 4 Revival, l'atteso remake del classico del 2008, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 18 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si parte ovviamente dal Protagonista, il cui nome canonico è Yu Narukami: un ragazzo che si trasferisce a Inaba per vivere insieme allo zio e alla cugina, e lì scopre di possedere degli straordinari poteri che gli consentono di diventare il leader della squadra investigativa.

Yosuke Hanamura è invece un tipo estroverso e spesso impulsivo, che lavora in un centro commerciale ed è dotato di un'energia e di uno spirito che si rivelano spesso fondamentali per mantenere unito il gruppo nei momenti di maggiore difficoltà.

Chie Satonaka è invece un'appassionata di arti marziali e la sua migliore amica è Yukiko Amagi, proprietaria di una storica locanda che si distingue per il suo aspetto elegante ma nasconde più di una sorpresa.

Nel video viene infine presentata Marie, un personaggio introdotto originariamente in Persona 4 Golden: una ragazza enigmatica, che vive nella Velvet Room e viene aiutata dal Protagonista a recuperare i ricordi che ha perduto.