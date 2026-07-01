Silent Hill: Townfall includerà finali multipli, conferma Konami

Konami ha confermato che Silent Hill: Townfall includerà finali multipli, il che significa che sarà possibile completare l'avventura più volte per arrivare a epiloghi differenti, in base alle decisioni che prenderemo nel corso della campagna.
"Nel caso te lo fossi perso, è stato confermato che Silent Hill: Townfall avrà finali multipli", si legge nel post della casa giapponese. "Ogni finale sarà determinato dalle scelte compiute dal giocatore, lasciando un impatto emotivo duraturo anche dopo la conclusione della storia."
Non si tratta ovviamente di una novità per la saga horror, che già nei suoi capitoli classici ha fatto ricorso a questo espediente per promuovere la rigiocabilità ed esplorare possibilità narrative differenti, talvolta persino nascondendo determinati finali.
Gli autori di Townfall, peraltro, hanno già sperimentato soluzioni simili in titoli come Stories Untold e Observation, dunque possiamo magari aspettarci di vedere qualcosa di simile.
L'orrore si avvicina
Non manca molto all'uscita di Silent Hill: Townfall, fissata al prossimo 24 settembre su PC e PS5: ancora qualche settimana e avremo modo di provare con mano questo interessante capitolo, che punta a unire elementi classici e novità per espandere nuovamente l'universo della serie Konami.
Nel gioco vestiremo infatti i panni di un personaggio inedito e ci muoveremo all'interno di un'ambientazione che non è la città di Silent Hill, ma dovremo affrontare il medesimo orrore e potremo sfruttare le frequenze di un piccolo televisore portatile per rilevarne la presenza.
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