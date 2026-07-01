Silent Hill: Townfall includerà finali multipli, conferma Konami

Gli autori di Townfall, peraltro, hanno già sperimentato soluzioni simili in titoli come Stories Untold e Observation , dunque possiamo magari aspettarci di vedere qualcosa di simile.

Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake raggiungono nuovi traguardi di vendite e giocatori

"Nel caso te lo fossi perso, è stato confermato che Silent Hill: Townfall avrà finali multipli", si legge nel post della casa giapponese. "Ogni finale sarà determinato dalle scelte compiute dal giocatore , lasciando un impatto emotivo duraturo anche dopo la conclusione della storia."

Konami ha confermato che Silent Hill: Townfall includerà finali multipli , il che significa che sarà possibile completare l'avventura più volte per arrivare a epiloghi differenti, in base alle decisioni che prenderemo nel corso della campagna.

L'orrore si avvicina

Non manca molto all'uscita di Silent Hill: Townfall, fissata al prossimo 24 settembre su PC e PS5: ancora qualche settimana e avremo modo di provare con mano questo interessante capitolo, che punta a unire elementi classici e novità per espandere nuovamente l'universo della serie Konami.

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Nel gioco vestiremo infatti i panni di un personaggio inedito e ci muoveremo all'interno di un'ambientazione che non è la città di Silent Hill, ma dovremo affrontare il medesimo orrore e potremo sfruttare le frequenze di un piccolo televisore portatile per rilevarne la presenza.