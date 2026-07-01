Anthropic, via libera per Fable 5 e Mythos 5: rimosse le restrizioni USA

In seguito alla revoca delle precedenti restrizioni e della direttiva sul controllo delle esportazioni imposta dal governo USA ad Anthropic, l'accesso a Mythos 5 e Fable 5 è stato ripristinato. La notizia arriva dopo settimane di trattative con l'amministrazione Trump, a causa dei timori legati a possibili violazioni della sicurezza della tecnologia. L'utilizzo dei due modelli IA era vietato a qualsiasi cittadino straniero , inclusi alcuni dipendenti della stessa Anthropic. Le cose stanno per cambiare, secondo quanto riportato ufficialmente.

I due modelli IA tornano disponibili

A riportare le informazioni è stata la stessa Anthropic con un post su X. "Abbiamo ricevuto comunicazione che il Dipartimento del Commercio ha revocato i controlli sulle esportazioni relativi a Claude Fable 5 e Mythos 5. Inizieremo a ripristinare l'accesso domani e forniremo presto ulteriori aggiornamenti", ha scritto. "Siamo grati ai nostri utenti per la pazienza dimostrata e a tutti coloro che hanno collaborato con noi alla reimplementazione dei modelli."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

All'inizio di giugno, lo ricordiamo, Anthropic ha sospeso Fable 5 in seguito a un ultimatum dell'amministrazione Trump. Le direttive avrebbero imposto all'azienda di ottenere un'autorizzazione preventiva dagli Stati Uniti prima di consentire a qualsiasi cittadino straniero - inclusi i propri dipendenti - l'accesso a quei modelli.

Successivamente, la società sarebbe stata costretta a disattivare sia Mythos 5 sia Fable 5. "Fable 5 sarà disponibile a partire dal 1° luglio, per gli utenti di tutto il mondo sulle piattaforme Claude, Claude.ai, Claude Code e Claude Cowork. Per i piani Pro, Max, Team e alcuni piani Enterprise, Fable 5 sarà incluso fino al 50% dei limiti di utilizzo settimanali fino al 7 luglio; successivamente sarà disponibile tramite crediti di utilizzo. Riattiveremo l'accesso su AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry il prima possibile", ha spiegato Anthropic.

"Abbiamo inoltre ripristinato l'accesso a Mythos 5 per una serie di organizzazioni statunitensi, a seguito dell'approvazione da parte del governo degli Stati Uniti il 26 giugno. Continuiamo a collaborare con il governo per estendere l'accesso a una più ampia cerchia di partner nazionali e internazionali nell'ambito del programma Glasswing."

Un'impostazione simile riguarda anche il modello GPT-5.6 di OpenAI, il cui rilascio dovrebbe avvenire in forma graduale e riservata, inizialmente destinata solo a una selezione ristretta di organizzazioni e dipartimenti governativi.