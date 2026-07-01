Anthropic, via libera per Fable 5 e Mythos 5: rimosse le restrizioni USA

Aggiornamento del 1° luglio ore 10:59: abbiamo aggiunto le dichiarazioni di Anthropic.
In seguito alla revoca delle precedenti restrizioni e della direttiva sul controllo delle esportazioni imposta dal governo USA ad Anthropic, l'accesso a Mythos 5 e Fable 5 è stato ripristinato. La notizia arriva dopo settimane di trattative con l'amministrazione Trump, a causa dei timori legati a possibili violazioni della sicurezza della tecnologia. L'utilizzo dei due modelli IA era vietato a qualsiasi cittadino straniero, inclusi alcuni dipendenti della stessa Anthropic. Le cose stanno per cambiare, secondo quanto riportato ufficialmente.
I due modelli IA tornano disponibili
A riportare le informazioni è stata la stessa Anthropic con un post su X. "Abbiamo ricevuto comunicazione che il Dipartimento del Commercio ha revocato i controlli sulle esportazioni relativi a Claude Fable 5 e Mythos 5. Inizieremo a ripristinare l'accesso domani e forniremo presto ulteriori aggiornamenti", ha scritto. "Siamo grati ai nostri utenti per la pazienza dimostrata e a tutti coloro che hanno collaborato con noi alla reimplementazione dei modelli."
All'inizio di giugno, lo ricordiamo, Anthropic ha sospeso Fable 5 in seguito a un ultimatum dell'amministrazione Trump. Le direttive avrebbero imposto all'azienda di ottenere un'autorizzazione preventiva dagli Stati Uniti prima di consentire a qualsiasi cittadino straniero - inclusi i propri dipendenti - l'accesso a quei modelli.
Successivamente, la società sarebbe stata costretta a disattivare sia Mythos 5 sia Fable 5. "Fable 5 sarà disponibile a partire dal 1° luglio, per gli utenti di tutto il mondo sulle piattaforme Claude, Claude.ai, Claude Code e Claude Cowork. Per i piani Pro, Max, Team e alcuni piani Enterprise, Fable 5 sarà incluso fino al 50% dei limiti di utilizzo settimanali fino al 7 luglio; successivamente sarà disponibile tramite crediti di utilizzo. Riattiveremo l'accesso su AWS, Google Cloud e Microsoft Foundry il prima possibile", ha spiegato Anthropic.
"Abbiamo inoltre ripristinato l'accesso a Mythos 5 per una serie di organizzazioni statunitensi, a seguito dell'approvazione da parte del governo degli Stati Uniti il 26 giugno. Continuiamo a collaborare con il governo per estendere l'accesso a una più ampia cerchia di partner nazionali e internazionali nell'ambito del programma Glasswing."
Un'impostazione simile riguarda anche il modello GPT-5.6 di OpenAI, il cui rilascio dovrebbe avvenire in forma graduale e riservata, inizialmente destinata solo a una selezione ristretta di organizzazioni e dipartimenti governativi.
La nuova IA di Anthropic
Quando è stato presentato Fable 5, Anthropic lo ha descritto come il modello di intelligenza artificiale più potente mai reso disponibile su larga scala, insieme alla nuova famiglia Mythos. Questo modello eccelle nello sviluppo software, nell'analisi di informazioni complesse e nelle capacità multimodali, inclusa la comprensione visiva. Questa nuova IA ha perfino completato Pokémon Rosso Fuoco basandosi solo sulla visione artificiale e senza aiuti esterni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.