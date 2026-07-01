Netflix starebbe lavorando a una serie TV live action di Persona

Non è tuttavia dato sapere se lo show punterà ad adattare la trama di uno dei capitoli della saga o se racconterà una storia completamente inedita , ambientata però nell'universo di Persona.

I personaggi di Persona 4 Revival sono stati presentati in un video

Secondo le ricostruzioni di Variety, anche Toru Nakahara , producer di SEGA già coinvolto in altri adattamenti cinematografici e televisivi, avrà un ruolo da produttore esecutivo all'interno della serie TV di Persona.

Ad ogni modo, sono emersi già alcuni dettagli: Christopher Monfette , noto per il suo lavoro su Star Trek: Picard e 9-1-1, dovrebbe svolgere il ruolo di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre fra i produttori figurerebbero nomi come quelli di Shawn Levy e Robert Atwood.

Netflix starebbe lavorando a una serie televisiva live action di Persona : a riferirlo è Variety, solitamente piuttosto attendibile quando si parla di progetti simili, anche se in questo caso la produzione si troverebbe ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Un franchise sempre più popolare

Nata nel 1996 come spin-off di Shin Megami Tensei, la saga di Persona ha conquistato popolarità anno dopo anno, superando i confini nipponici e ritagliandosi un discreto spazio anche in occidente, tanto che le vendite della serie hanno consentito ad Atlus di chiudere un anno fiscale da record.

Joker in una sequenza di Persona 5: The Phantom X

Il quinto capitolo è senz'altro uno fra i più apprezzati ed è dunque possibile che i produttori dell'adattamento televisivo utilizzino i suoi scenari e i suoi personaggi per dare vita a questa trasposizione live action.

Di certo la presenza di Shawn Levy nel team promette bene, vista la sua esperienza con grandi produzioni come Stranger Things e Deadpool & Wolverine, nonché il futuro Star Wars: Starfighter.