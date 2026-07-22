Persona 4 Revival, data d'uscita e tutte le novità del remake Atlus

C'è più di una ragione se Persona 4 è considerato uno dei migliori JRPG mai sviluppati. Sì, poi è uscito Persona 5 che ha sbancato, ha fatto conoscere davvero il marchio in tutto il mondo e per molti che si sono avvicinati alla serie o proprio al genere rappresenta il miglior esponente possibile di quella strana combinazione di combattimenti a turni, dinamiche RPG nipponiche e social sim, ma forse Persona 4 si avvicina di più a un'idea centrale, quella delle persone ordinarie che vivono disavventure straordinarie. Persona 4 è stato il gioco - anzi, lo scenario - su cui Atlus ha costruito per anni. Ha avuto un "remake", per così dire, con la versione Golden, e un sequel sotto forma di picchiaduro, Persona 4 Arena di Arc System Works, che ha accentuato l'esistenza di un universo condiviso in cui esiste anche Persona 3. Se Persona 5 fa proprio storia a sé, forte di un impianto più moderno a tutto tondo, Persona 4 soffriva invece tutti i limiti del 2008, ma la sua ambizione potrebbe trovare la sua massima espressione con Persona 4 Revival a febbraio 2027, quando uscirà per PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X/S.

Le bizzarre avventure di Persona Bisogna capire che per moltissimi giocatori di questa generazione Persona 4 Revival arriverà dopo Persona 5 (Royal) e Persona 3 Reload: rappresenterà quindi non un punto intermedio, ma praticamente un punto d'arrivo, e Atlus dovrà fare in modo di ritoccarlo per non farlo apparire troppo anacronistico com'è successo proprio al remake di Persona 3. I buoni propositi ci sono tutti, e il passaggio dalle ambientazioni urbane e caotiche dei due titoli precedenti al tranquillo paesino rurale di Inaba sarà indubbiamente una ventata di aria fresca. Persona 4 abbraccia un'atmosfera degna di Twin Peaks più di ogni altro gioco nella serie, essendo una storia da giovani adulti raccontata da una prospettiva puramente "murder mystery". Anche se poi il parallelismo più calzante sarebbe da fare con Le bizzarre avventure di JoJo. Che Atlus si fosse ispirato all'opera di Hirohiko Araki era palese già prima del 2008, quando i personaggi avevano cominciato a evocare le Personae come veri e propri Stand alle loro spalle, ma con Persona 4 in un certo senso si è sfiorato il plagio, o quantomeno un'accentuata ispirazione al capitolo Diamond is Unbreakable: anche questa storia, infatti, si svolge in una piccola cittadina, dove un serial killer dotato di capacità soprannaturali agisce inizialmente indisturbato. Sarà un gruppetto di adolescenti un po' fuori dagli schemi a indagare sul caso, forti della loro capacità di invocare degli spiriti protettivi per combattere le Ombre nel Canale di Mezzanotte, una sorta di universo parallelo accessibile attraverso lo schermo della TV. Se vi sembra assurdo, in effetti lo è. La struttura è la solita: la storia si dipana attraverso numerose scene d'intermezzo - che ora godono di una vera e propria regia, che le rende estremamente più efficaci, per non parlare degli intermezzi animati, ridisegnati dal famoso Studio MAPPA - tra le sessioni di gioco, divise tra: la componente GDR, che ci vede esplorare Inaba e le zone limitrofe mentre interagiamo con i suoi abitanti; la componente social sim, per la quale dovremo microgestire il tempo a disposizione per dedicarlo allo studio, alle attività extracurriculari come lavoretti part-time, appuntamenti e così via; e la componente dungeon, che ci vedrà esplorare questi labirinti tematici nel Canale di Mezzanotte, affrontando Ombre comuni e boss. Atlus ha riscritto e ridisegnato praticamente ogni scena d'intermezzo originale Persona 4 è caratterizzato da un'alternanza praticamente perfetta di momenti drammatici e più leggeri, grazie ai quali è impossibile non innamorarsi di un cast stravagante, ma estremamente ben caratterizzato, grazie non solo alle sottotrame personali che si sviluppano nei momenti Social Link - che come al solito servono a potenziare i personaggi e le loro Personae - ma anche alla storia principale, che vede praticamente ogni coprotagonista affrontare il suo "lato oscuro" nel Canale di Mezzanotte. Tenete presente che Persona 4 Revival è basato su Persona 4 Golden, una riedizione più ricca e completa che include scene e personaggi aggiuntivi come Marie.