Persona 4 Revival, data d'uscita e tutte le novità del remake Atlus

C'è più di una ragione se Persona 4 è considerato uno dei migliori JRPG mai sviluppati. Sì, poi è uscito Persona 5 che ha sbancato, ha fatto conoscere davvero il marchio in tutto il mondo e per molti che si sono avvicinati alla serie o proprio al genere rappresenta il miglior esponente possibile di quella strana combinazione di combattimenti a turni, dinamiche RPG nipponiche e social sim, ma forse Persona 4 si avvicina di più a un'idea centrale, quella delle persone ordinarie che vivono disavventure straordinarie.
Persona 4 è stato il gioco - anzi, lo scenario - su cui Atlus ha costruito per anni. Ha avuto un "remake", per così dire, con la versione Golden, e un sequel sotto forma di picchiaduro, Persona 4 Arena di Arc System Works, che ha accentuato l'esistenza di un universo condiviso in cui esiste anche Persona 3. Se Persona 5 fa proprio storia a sé, forte di un impianto più moderno a tutto tondo, Persona 4 soffriva invece tutti i limiti del 2008, ma la sua ambizione potrebbe trovare la sua massima espressione con Persona 4 Revival a febbraio 2027, quando uscirà per PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X/S.
Le bizzarre avventure di Persona
Bisogna capire che per moltissimi giocatori di questa generazione Persona 4 Revival arriverà dopo Persona 5 (Royal) e Persona 3 Reload: rappresenterà quindi non un punto intermedio, ma praticamente un punto d'arrivo, e Atlus dovrà fare in modo di ritoccarlo per non farlo apparire troppo anacronistico com'è successo proprio al remake di Persona 3. I buoni propositi ci sono tutti, e il passaggio dalle ambientazioni urbane e caotiche dei due titoli precedenti al tranquillo paesino rurale di Inaba sarà indubbiamente una ventata di aria fresca. Persona 4 abbraccia un'atmosfera degna di Twin Peaks più di ogni altro gioco nella serie, essendo una storia da giovani adulti raccontata da una prospettiva puramente "murder mystery".
Anche se poi il parallelismo più calzante sarebbe da fare con Le bizzarre avventure di JoJo. Che Atlus si fosse ispirato all'opera di Hirohiko Araki era palese già prima del 2008, quando i personaggi avevano cominciato a evocare le Personae come veri e propri Stand alle loro spalle, ma con Persona 4 in un certo senso si è sfiorato il plagio, o quantomeno un'accentuata ispirazione al capitolo Diamond is Unbreakable: anche questa storia, infatti, si svolge in una piccola cittadina, dove un serial killer dotato di capacità soprannaturali agisce inizialmente indisturbato. Sarà un gruppetto di adolescenti un po' fuori dagli schemi a indagare sul caso, forti della loro capacità di invocare degli spiriti protettivi per combattere le Ombre nel Canale di Mezzanotte, una sorta di universo parallelo accessibile attraverso lo schermo della TV. Se vi sembra assurdo, in effetti lo è.
La struttura è la solita: la storia si dipana attraverso numerose scene d'intermezzo - che ora godono di una vera e propria regia, che le rende estremamente più efficaci, per non parlare degli intermezzi animati, ridisegnati dal famoso Studio MAPPA - tra le sessioni di gioco, divise tra: la componente GDR, che ci vede esplorare Inaba e le zone limitrofe mentre interagiamo con i suoi abitanti; la componente social sim, per la quale dovremo microgestire il tempo a disposizione per dedicarlo allo studio, alle attività extracurriculari come lavoretti part-time, appuntamenti e così via; e la componente dungeon, che ci vedrà esplorare questi labirinti tematici nel Canale di Mezzanotte, affrontando Ombre comuni e boss.
Persona 4 è caratterizzato da un'alternanza praticamente perfetta di momenti drammatici e più leggeri, grazie ai quali è impossibile non innamorarsi di un cast stravagante, ma estremamente ben caratterizzato, grazie non solo alle sottotrame personali che si sviluppano nei momenti Social Link - che come al solito servono a potenziare i personaggi e le loro Personae - ma anche alla storia principale, che vede praticamente ogni coprotagonista affrontare il suo "lato oscuro" nel Canale di Mezzanotte. Tenete presente che Persona 4 Revival è basato su Persona 4 Golden, una riedizione più ricca e completa che include scene e personaggi aggiuntivi come Marie.
Nuove armi contro le Ombre
Da quello che abbiamo visto grazie ai molteplici trailer e, soprattutto, a un recente broadcast, Atlus ha ridisegnato e rigirato praticamente ogni scena di Persona 4, impiegando l'Unreal Engine 5 e uno stile cel shading molto cartoonesco per rigenerare il gioco del 2008 poi rimasterizzato in versione Golden nel 2012. Il risultato appare davvero invitante, specie grazie alla nuova regia che ricostruisce le scene d'intermezzo più discorsive con maggior dinamismo e verve.
Il nuovo comparto tecnico rivitalizza anche il paesino di Inaba e i suoi angoli più pittoreschi. L'aspetto social sim di Persona 4 ci immerge in una località del Giappone tradizionale in cui la modernità di Tokyo si sta ancora facendo timidamente spazio tra le viuzze che ricordano le cittadine reali alle pendici del monte Fuji. Le molteplici attività extracurriculari che possiamo intraprendere per migliorare i parametri del protagonista, sbloccando così nuovi contenuti, spaziano dal karaoke alla pesca, dal cinema allo studio, e aiutano a farci conoscere meglio la cultura giapponese, forse anche meglio che in qualunque altro Persona: la storia è molto più intima, forse proprio per questo anche più memorabile.
Naturalmente c'è anche il solito gameplay loop fatto di dungeon da esplorare e nemici da sconfiggere. In questo senso, Atlus sembrerebbe aver apportato ancora più cambiamenti e migliorie alla formula originale, poi rodata in Persona 5 e in Persona 3 Reload. Ora possiamo sempre attaccare i nemici a vista per cominciare con un vantaggio - viceversa, se ci attaccano loro per primi - ma possiamo anche parare i loro colpi per sbilanciarli: in quel caso potremo semplicemente scappare o attaccarli nuovamente, ma comunque questa novità permette di difendersi anche prima di un combattimento e potrebbe fare la differenza alle difficoltà più alte.
Una serie di nuove funzionalità arricchiscono poi i combattimenti a turni, che si basano sul noto sistema 1-More: sfruttando il punto debole di un nemico, è possibile gettarlo a terra e guadagnare un turno extra. Gettando a terra tutti i nemici, si può innescare un Assalto di gruppo che infligge enormi danni collettivi. Tuttavia, la versione Revival aggiunge a Persona 4 due comandi aggiuntivi essenziali. Colpendo un nemico afflitto da una condizione anomala con il comando Scaraventa in aria, potremo contaminare anche gli altri nemici con la stessa condizione anomala, per esempio Paura o Paralisi. Staffetta, invece, è un comando mutuato da Persona 5 e permette di cedere il turno a un altro personaggio che magari è più efficace contro quel nemico specifico, oppure perché ci permette di creare una catena di attacchi e sbloccare un Assalto.
Inedito invece Edizione straordinaria, un comando accessibile solo dopo aver riempito un apposito indicatore combattendo: una volta attivato, per un certo numero di turni non consumeremo più SP e potremo concludere con un Gran Finale Edizione Straordinaria, cioè una sorta di super attacco cinematico spettacolare e potentissimo. Naturalmente per poter veramente dominare il campo di battaglia avremo accesso alla canonica Stanza di Velluto di Igor, dove potremo fondere le Personae sbloccate in nuove entità sempre più potenti e personalizzate, anche se non è chiaro se il Compendio di Revival include pure le Personae aggiunte in Persona 5 Royal o solo quelle dell'originale Persona 4 Golden.
A vederlo, Persona 4 Revival sembra sicuramente un rifacimento con tutti i crismi, sia dal punto di vista del gameplay che da quello meramente tecnico: peraltro sono state riarrangiate tutte le musiche di Shoji Meguro con il contributo di Ryota Kozuka, alle quali sono state aggiunte delle tracce tutte nuove, anche cantate da Shiori Sasaki, in perfetta continuità con la serie. In questo senso, il titolo Atlus rappresenta un ottimo punto d'ingresso nella saga di Persona: nonostante alcuni collegamenti alla mitologia di Persona 3, è un JRPG perfettamente autonomo e pure insolito sia nella sceneggiatura che nell'ambientazione, perfetto per i giocatori che si avvicinano per la prima volta al genere e non hanno giocato ancora Persona 5 o Persona 3 Reload. Anche se mancano più di sei mesi all'uscita e hanno ancora tutto il tempo di rimediare.