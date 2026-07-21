Persona 4 Revival mostra Chie Satonaka nel nuovo trailer

Chie è descritta come una ragazza energica e socievole, che siede accanto al protagonista durante le lezioni. Appassionata di film di kung-fu e di carne, è caratterizzata da un forte senso della giustizia che la porta ad agire senza esitazioni quando ritiene necessario intervenire.

Altri dettagli

"È una ragazza energica e socievole che siede accanto al protagonista in classe. Grande appassionata di film di kung-fu e di carne, non esiterà ad agire seguendo il suo forte senso della giustizia", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio. La sua Persona si chiama Tomoe.

Nella versione inglese Chie Satonaka sarà doppiata da Anne Yatco, mentre in quella giapponese la voce sarà di Yui Horie.

Persona 4 Revival è atteso per il 18 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, tramite Steam e Microsoft Store. Il gioco sarà inoltre disponibile fin dal lancio su Xbox Game Pass.