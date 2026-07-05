Il nuovo trailer di Persona 4 Revival è dedicato a Rise Kujikawa

Il suo contributo in Persona 4 Revival, ad ogni modo, non è soltanto emotivo: Rise assume fin da subito il ruolo di supporto strategico , fornisce ai suoi compagni dettagliate analisi degli avversari e li guida all'interno del Midnight Channel.

"Una delle figure più riconoscibili di Persona 4, Rise è una giovane idol che decide di mettere in pausa la sua carriera di successo allo scopo di ritrovare sé stessa, sentendosi ormai schiacciata dalla pressione e dalle aspettative che la circondano.

Rise Kujikawa è la protagonista del nuovo trailer di Persona 4 Revival , il remake del grande classico targato Atlus che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 18 febbraio.

Un remake molto atteso

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase dello scorso anno, Persona 4 Revival si pone come un remake particolarmente atteso dai sempre più numerosi fan della serie Atlus, anche e soprattutto per via del grande spessore dell'opera originale e di un cast molto amato.

A tenere alte le aspettative degli appassionati è anche l'eccellente lavoro che gli sviluppatori hanno svolto finora con il rifacimento di capitoli come Persona 3, che tanto sul piano tecnico e artistico quanto su quello dei contenuti non ha assolutamente deluso le aspettative.