Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per il Prime Day

Una nuova avventura a Luminopoli

Leggende Pokémon Z-A ci porta a Luminopoli, la vibrante metropoli ispirata a Parigi che farà da sfondo alla nostra avventura, dopo aver scelto il primo compagno tra Tepig, Chikorita e Totodile. La città è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla misteriosa Q‑asar Inc., che sostiene di voler trasformare Luminopoli in un ecosistema integrato dove Pokémon e umani possano convivere in armonia. Dietro questa facciata, però, si intravedono tensioni e segreti che accompagneranno il nostro viaggio.

Tra grattacieli scintillanti e boulevard brulicanti di vita emergono le aree selvagge cittadine, spazi naturali incastonati nel cuore della metropoli. Qui i Pokémon si muovono liberamente e possono essere affrontati e catturati con dinamiche che ricordano da vicino quelle di Leggende Pokémon: Arceus, rendendo l'esplorazione più dinamica e immediata. Al calar del sole, Luminopoli cambia volto e prende vita la Royale Z‑A, una competizione urbana in cui gli Allenatori si sfidano in arene delimitate da ologrammi rossi, scalando una classifica che va dalla Z alla A. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.