Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per il Prime Day

Proseguono le promozioni del Prime Day di Amazon Italia che, come da tradizione, includono anche tantissimi videogiochi. Ad esempio, vi segnaliamo che al momento è possibile acquistare Leggende Pokémon: Z-A in versione Nintendo Switch 2 approfittando di uno sconto del 39%.
Attualmente il gioco viene proposto a 42,99 euro, con un risparmio di 27 euro rispetto a quello canonico di 69,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai visto finora su Amazon. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.
Una nuova avventura a Luminopoli
Leggende Pokémon Z-A ci porta a Luminopoli, la vibrante metropoli ispirata a Parigi che farà da sfondo alla nostra avventura, dopo aver scelto il primo compagno tra Tepig, Chikorita e Totodile. La città è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla misteriosa Q‑asar Inc., che sostiene di voler trasformare Luminopoli in un ecosistema integrato dove Pokémon e umani possano convivere in armonia. Dietro questa facciata, però, si intravedono tensioni e segreti che accompagneranno il nostro viaggio.
Tra grattacieli scintillanti e boulevard brulicanti di vita emergono le aree selvagge cittadine, spazi naturali incastonati nel cuore della metropoli. Qui i Pokémon si muovono liberamente e possono essere affrontati e catturati con dinamiche che ricordano da vicino quelle di Leggende Pokémon: Arceus, rendendo l'esplorazione più dinamica e immediata. Al calar del sole, Luminopoli cambia volto e prende vita la Royale Z‑A, una competizione urbana in cui gli Allenatori si sfidano in arene delimitate da ologrammi rossi, scalando una classifica che va dalla Z alla A. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.
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