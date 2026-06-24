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Invincible Stagione 6 è stata confermata, mentre attendiamo la 5ª in cui un attore di The Boys sarà un cattivo

Dopo due mesi dalla conferma della quinta stagione di Invincible, è stata confermata la sesta stagione. Inoltre, è stato confermato il casting di un attore di The Boys.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/06/2026
Invincible

Invincible non sembra pronto per fermarsi. Due mesi fa è stata confermata la quinta stagione della serie animata di Amazon Prime Video. A stretto giro, però, la compagnia pare aver deciso che non c'era motivo di attendere e ha confermato anche la sesta stagione.

Inoltre, è stato annunciato che un attore di The Boys darà la voce a un nuovo cattivo.

Le conferme su Invincible

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Invincible ha condiviso un breve messaggio "Mark, è una buona notizia!!!!!!", con un'immagine che mostra la scritta "Stagione 6 confermata!!!".

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In un altro tweet, scopriamo anche che nella stagione 5 il personaggio "Gravitator" sarà doppiato da Jack Quaid, noto soprattutto per il ruolo di Hughie in The Boys, altra famosa serie di Amazon Prime Video a tema supereroi, da poco terminata con la quinta stagione.

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Sappiamo che la quinta stagione di Invincible arriverà nel 2027, quindi possiamo supporre che la sesta stagione sia prevista per il 2028. Ovviamente sono tutte buone notizie per i fan della serie, i quali hanno la certezza che per i prossimi due anni avranno nuove stagioni di una delle loro serie preferite.

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Ricordiamo anche che Jack Quaid ha attirato l'attenzione dei videogiocatori di recente in quanto sarà l'attore del cubo parlante di God of War Laufey.

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