Invincible Stagione 6 è stata confermata, mentre attendiamo la 5ª in cui un attore di The Boys sarà un cattivo

Invincible non sembra pronto per fermarsi. Due mesi fa è stata confermata la quinta stagione della serie animata di Amazon Prime Video. A stretto giro, però, la compagnia pare aver deciso che non c'era motivo di attendere e ha confermato anche la sesta stagione .

Le conferme su Invincible

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Invincible ha condiviso un breve messaggio "Mark, è una buona notizia!!!!!!", con un'immagine che mostra la scritta "Stagione 6 confermata!!!".

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In un altro tweet, scopriamo anche che nella stagione 5 il personaggio "Gravitator" sarà doppiato da Jack Quaid, noto soprattutto per il ruolo di Hughie in The Boys, altra famosa serie di Amazon Prime Video a tema supereroi, da poco terminata con la quinta stagione.

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Sappiamo che la quinta stagione di Invincible arriverà nel 2027, quindi possiamo supporre che la sesta stagione sia prevista per il 2028. Ovviamente sono tutte buone notizie per i fan della serie, i quali hanno la certezza che per i prossimi due anni avranno nuove stagioni di una delle loro serie preferite.

Ricordiamo anche che Jack Quaid ha attirato l'attenzione dei videogiocatori di recente in quanto sarà l'attore del cubo parlante di God of War Laufey.