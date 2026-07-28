Il cinematic universe di Warhammer 40K di Henry Cavill riceve un aggiornamento

Games Workshop, dopo il primo annuncio del dicembre 2024, ha finalmente offerto un aggiornamento sullo stato del cinematic universe di Warhammer 40K di Henry Cavill.
Le informazioni provengono da un report finanziario di Games Workshop, nel quale il CEO ha svelato che Amazon ha accolto United Artists (UA) e Mike Flanagan (The Haunting, Midnight Mass, La caduta della casa degli Usher) che si occuperà della sceneggiatura.
Le ultime novità sul mondo televisivo e cinematografico di Warhammer 40K
È stato inoltre confermato che Henry Cavill "è ancora coinvolto" nel progetto. In precedenza aveva affermato che adattare Warhammer 40.000 è "complesso" ma ha insistito che stava amando la sfida in quanto è un "sogno divenuto realtà".
È però difficile dire esattamente se Flanagan sia legato al film di Warhammer o alla serie TV. Il CEO ha affermato che "UA è stata decisiva e ha migliorato il ritmo e ha portato qualità al progetto". La speranza quindi è che il tutto inizi quanto prima.
Va detto che Flanagan è alquanto impegnato al momento, visto che ha lavorato alla serie Carrie (per Amazon Prime Video) e alla prima versione della sceneggiatura del film DC "Clayface". Si può supporre che il suo progetto per Warhammer 40K sia ancora una volta un horror, come i suoi precedenti lavori.
Games Workshop ha anche completato i lavori su un episodio per la Stagione 2 di Secret Level, la serie antologica animata di Amazon. Già nella prima stagione era presente un episodio basato sull'IP di Warhammer 40.000. Infine, è in produzione una serie animata dedicata ai Deathwatch. La serie è scritta da John Orloff e l'animazione sarà realizzata da Blur.
Ricordiamo infine che Warhammer Blood Bowl ha un periodo d'uscita ed è gratis per chi possiede Blood Bowl 3.