Il cinematic universe di Warhammer 40K di Henry Cavill riceve un aggiornamento

Le informazioni provengono da un report finanziario di Games Workshop , nel quale il CEO ha svelato che Amazon ha accolto United Artists (UA) e Mike Flanagan (The Haunting, Midnight Mass, La caduta della casa degli Usher) che si occuperà della sceneggiatura.

Le ultime novità sul mondo televisivo e cinematografico di Warhammer 40K

È stato inoltre confermato che Henry Cavill "è ancora coinvolto" nel progetto. In precedenza aveva affermato che adattare Warhammer 40.000 è "complesso" ma ha insistito che stava amando la sfida in quanto è un "sogno divenuto realtà".

Quale sarà l'esatto ruolo di Cavill nel progetto?

È però difficile dire esattamente se Flanagan sia legato al film di Warhammer o alla serie TV. Il CEO ha affermato che "UA è stata decisiva e ha migliorato il ritmo e ha portato qualità al progetto". La speranza quindi è che il tutto inizi quanto prima.

Va detto che Flanagan è alquanto impegnato al momento, visto che ha lavorato alla serie Carrie (per Amazon Prime Video) e alla prima versione della sceneggiatura del film DC "Clayface". Si può supporre che il suo progetto per Warhammer 40K sia ancora una volta un horror, come i suoi precedenti lavori.

Games Workshop ha anche completato i lavori su un episodio per la Stagione 2 di Secret Level, la serie antologica animata di Amazon. Già nella prima stagione era presente un episodio basato sull'IP di Warhammer 40.000. Infine, è in produzione una serie animata dedicata ai Deathwatch. La serie è scritta da John Orloff e l'animazione sarà realizzata da Blur.

Ricordiamo infine che Warhammer Blood Bowl ha un periodo d'uscita ed è gratis per chi possiede Blood Bowl 3.