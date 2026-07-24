Total War: Warhammer 40.000 ha la più grande unità di tutti i Total War: ecco a chi appartiene

Total War: Warhammer 40.000 ci permetterà di vivere le epiche battaglie di 40K in versione strategica con la struttura di un Total War. Il gioco è molto atteso e gli autori lo stanno mettendo in mostra: di recente lo hanno fatto con una diretta streaming - che potete vedere poco sotto - nella quale è stato svelato anche un dettaglio molto interessante.

I dettagli sulla nuova unità di Total War: Warhammer 40.000

"Volevamo davvero inserire la cosa più grande che potessimo permetterci in un gioco di Total War", ha dichiarato David Petry, Battle Product Owner, durante la diretta mentre faceva la sua comparsa l'imponente Stompa degli Orki.

"In futuro intendiamo inserire cose ancora più grandi, naturalmente. Ma questa sarà l'unità più grande che abbiamo mai avuto in un Total War. Quindi, siamo davvero entusiasti di questo."

Stompa è una fortezza da battaglia semovente e armata che calpesta l'intero campo di battaglia, schiacciando tutto ciò che trova sul suo cammino. Conta un equipaggio composto da diversi Orki, decine di addetti Grot, mozzi e assistenti, e solitamente due o tre armi enormi e una chela gigantesca per il combattimento ravvicinato.

Ricordiamo che a inizio anno Total War: Warhammer 40.000 ha sfondato il muro del milione di liste di desideri su Steam.