Il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 è in promozione su Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse da gaming SteelSeries Aerox 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale di 59€ (meno 3€ in più rispetto al minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questi link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: SteelSeries Aerox 3 è un mouse da gaming progettato per offrire velocità, precisione e massimo comfort durante ogni sessione di gioco. Il suo caratteristico design bucherellato riduce il peso fino a soli 68 grammi, garantendo movimenti rapidi e un controllo preciso anche nelle partite più intense.
Ulteriori dettagli sul mouse
L'autonomia raggiunge fino a 200 ore, consentendo di giocare a lungo senza preoccuparsi della ricarica. Quando necessario, la ricarica rapida tramite USB-C permette di tornare rapidamente in azione. Il mouse offre inoltre una doppia modalità di connessione, con tecnologia wireless 2,4 GHz per prestazioni a bassa latenza e Bluetooth 5.0 per una maggiore compatibilità con diversi dispositivi.
Il sensore ottico TrueMove Air assicura un tracciamento estremamente preciso, con accuratezza al pixel e una frequenza di polling di 1000 Hz/1 ms, caratteristiche fondamentali per i giochi competitivi. A completare la dotazione troviamo la tecnologia AquaBarrier, che protegge il mouse da acqua, polvere e altri agenti esterni