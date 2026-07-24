WhatsApp rinnova l'interfaccia su iPhone con nuove bolle dei messaggi e contenuti multimediali senza bordi

Il nuovo design rappresenta un'evoluzione del lavoro iniziato con l'introduzione dell'interfaccia ispirata a Liquid Glass , già arrivata il mese scorso. L'obiettivo è uniformare ulteriormente l'aspetto delle chat, adottando elementi grafici più morbidi e meno rigidi rispetto al passato.

La novità è stata individuata nella beta 26.29.10.70 distribuita attraverso TestFlight ed è attualmente disponibile per una parte dei beta tester, con un rilascio graduale previsto nelle prossime settimane.

WhatsApp ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento grafico per la versione iOS della sua applicazione, introducendo un restyling delle bolle dei messaggi che punta a rendere le conversazioni più moderne e piacevoli da visualizzare.

Alcune eccezioni a queste novità introdotte su WhatsApp per iOS

Esistono comunque alcune eccezioni. Nelle chat di gruppo, ad esempio, le immagini e i video continuano a mostrare un'intestazione che identifica il mittente del contenuto.

Una situazione analoga riguarda i messaggi inoltrati, nei quali resta visibile un'indicazione che segnala la provenienza del contenuto condiviso. In questi casi il nuovo stile senza bordi viene applicato solo parzialmente, poiché l'intestazione continua a essere presente.

Fonte: WABetaInfo

Secondo quanto emerso dalla beta, WhatsApp ha deciso di aggiornare questo elemento dell'interfaccia perché il design delle bolle era rimasto sostanzialmente invariato per diversi anni. Il nuovo layout è disponibile per alcuni utenti della beta su iOS e, in alcuni casi, anche sulla versione stabile dell'app.