WhatsApp rinnova l'interfaccia su iPhone con nuove bolle dei messaggi e contenuti multimediali senza bordi

WhatsApp ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento grafico per la versione iOS della sua applicazione, introducendo un restyling delle bolle dei messaggi che punta a rendere le conversazioni più moderne e piacevoli da visualizzare.
La novità è stata individuata nella beta 26.29.10.70 distribuita attraverso TestFlight ed è attualmente disponibile per una parte dei beta tester, con un rilascio graduale previsto nelle prossime settimane.
Il nuovo design rappresenta un'evoluzione del lavoro iniziato con l'introduzione dell'interfaccia ispirata a Liquid Glass, già arrivata il mese scorso. L'obiettivo è uniformare ulteriormente l'aspetto delle chat, adottando elementi grafici più morbidi e meno rigidi rispetto al passato.
WhatsApp modifica le bolle dei messaggi e i contenuti multimediali
La modifica più evidente riguarda le bolle dei messaggi, che presentano angoli decisamente più arrotondati rispetto alla versione precedente. L'effetto finale restituisce un'interfaccia più delicata e contemporanea, avvicinandosi allo stile grafico già familiare agli utenti di iPhone grazie ad altre applicazioni di messaggistica. Anche la gestione dei contenuti multimediali cambia sensibilmente.
Foto, video e GIF condivisi nelle conversazioni non vengono più racchiusi all'interno delle tradizionali cornici delle bolle. I file mantengono una forma arrotondata, ma risultano privi dei bordi che caratterizzavano il design precedente, offrendo un'integrazione più naturale all'interno della chat. Lo stesso approccio viene applicato anche ai messaggi contenenti collegamenti.
Alcune eccezioni a queste novità introdotte su WhatsApp per iOS
Esistono comunque alcune eccezioni. Nelle chat di gruppo, ad esempio, le immagini e i video continuano a mostrare un'intestazione che identifica il mittente del contenuto.
Una situazione analoga riguarda i messaggi inoltrati, nei quali resta visibile un'indicazione che segnala la provenienza del contenuto condiviso. In questi casi il nuovo stile senza bordi viene applicato solo parzialmente, poiché l'intestazione continua a essere presente.
Secondo quanto emerso dalla beta, WhatsApp ha deciso di aggiornare questo elemento dell'interfaccia perché il design delle bolle era rimasto sostanzialmente invariato per diversi anni. Il nuovo layout è disponibile per alcuni utenti della beta su iOS e, in alcuni casi, anche sulla versione stabile dell'app.