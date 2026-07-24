L'attore protagonista del film di Resident Evil è quasi morto durante le riprese, svela il regista

Non sarebbe nemmeno stata la prima volta per un film di Resident Evil, visto che in The Final Chapter un membro del team di produzione è morto in seguito a una serie di ferite durante un incidente sul set.

Zach Cregger, regista del venturo film di Resident Evil , ha parlato durante il San Diego Comic-Con e ha svelato un dettaglio inquietante: l'attore protagonista Austin Abrams è quasi morto durante le riprese .

La scena che ha quasi ucciso Abrams

Il tutto è successo durante le riprese di una scena, di cui potete vedere un frammento nel trailer qui sotto: il protagonista, Bryan, sta correndo lungo una strada, con degli zombie che si lanciano verso di lui dalla cima degli edifici. Il regista ha voluto usare effetti reali e non la CGI per realizzare questa sequenza.

Per farlo, la produzione ha usato delle sacche di sangue a forma di corpo da 68 kg l'una, che venivano lasciate cadere da delle gru. Una di queste è arrivata molto vicino a colpire Abrams, secondo il regista. Cregger ha infatti affermato: "Lo avrebbe ucciso. Se fosse stato un passo a destra, sarebbe morto".

Quella scena non è stata tagliata e sarà visibile nel film che arriverà nelle sale, quindi secondo il regista "ne è valsa assolutamente la pena". Pare inoltre che l'attore abbia subito una piccola ferita in un'altra scena, facendosi un taglio sulla testa in un vano ascensore in seguito a un altro incidente.

Segnaliamo infine che secondo il regista, il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli: entrambi hanno un "idiota" come protagonista.