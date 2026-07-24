AMD conferma le architetture Zen 7 e Zen 8: nuove CPU EPYC, processo produttivo avanzato e tecnologie per l'IA

AMD ha confermato le architetture Zen 7 e Zen 8 per le future CPU EPYC. Zen 7 debutterà nel 2028 con Florence e introdurrà ACE.

AMD ha presentato una panoramica della propria strategia per i prossimi anni, confermando ufficialmente lo sviluppo delle future architetture Zen 7 e Zen 8 destinate alla famiglia di processori server EPYC. L'annuncio è arrivato durante l'evento Advancing AI 2026, nel quale l'azienda ha illustrato l'evoluzione delle proprie soluzioni dedicate ai data center e all'intelligenza artificiale. Secondo la roadmap condivisa da AMD, Zen 7 debutterà nel 2028 con i processori EPYC Florence, mentre Zen 8 è previsto nel 2030 all'interno della famiglia EPYC Ravenna. L'azienda ha inoltre confermato che la nuova architettura Zen 8 è già in fase di sviluppo.

AMD e i dettagli relativi a Zen 7 Per Zen 7 sono previste versioni tradizionali e varianti Zen 7C, progettate per scenari orientati alla massima densità di calcolo. I nuovi processori utilizzeranno un processo produttivo di nuova generazione, senza specificare il nodo impiegato, ma AMD lascia intendere l'adozione di tecnologie successive agli attuali processi, potenzialmente inferiori ai 2 nanometri. AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic e fornirà fino a 2 gigawatt di GPU per l'IA Tra le principali novità figura anche il supporto ai nuovi standard di memoria MRDIMM e LPDDR, oltre alla compatibilità con le piattaforme SP7 e SP8. Le configurazioni SP7 continueranno a puntare sul numero di core e sulle massime prestazioni, mentre SP8 sarà orientata a un miglior equilibrio tra prestazioni e costi per sistema.