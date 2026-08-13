Dopo il Samsung Galaxy Z Fold 8, anche un altro brand starebbe preparando un pieghevole dal formato wide

Dopo il debutto del Galaxy Z Fold8 di Samsung, anche Xiaomi sarebbe pronta a entrare in gioco con un nuovo pieghevole dal formato wide, un design che sta attirando sempre più produttori. Non è finita qui: il prossimo mese dovrebbe arrivare anche il primo foldable di Apple, che potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Nel frattempo, vediamo le possibili novità che riguardano Xiaomi.

Pieghevoli in crescita

Prima di tutto, specifichiamo che si tratta di pure indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, dato che non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, non sembrano esserci molti dubbi al riguardo: l'immagine, condivisa da GizmoChina, sarebbe stata condivisa da Xiaomi nell'ambito dell'aggiornamento beta di Hyper OS 4. L'immagine in questione mostra proprio un dispositivo pieghevole dal formato ampio, con cornici spesse e la fotocamera sul display interno.

L'immagine condivisa da Xiaomi

Non è una vera e propria novità, però, dato che voci su un possibile pieghevole di Xiaomi circolano già da un po'. In ogni caso, è innegabile che i dispositivi pieghevoli stiano attirando una fetta sempre maggiore di utenti. Basti pensare al già citato Galaxy Z Fold8, che ha rappresentato il 70% del totale dei preordini, raggiungendo un record piuttosto impressionante.

Galaxy Z Fold8

Tuttavia, con un numero sempre maggiore di produttori pronti a entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli, la competizione è destinata a diventare ancora più agguerrita, soprattutto per Samsung, che dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più numerosa. Non ci resta che attendere informazioni più concrete in merito.

"Quest'anno si è assistito a un vero e proprio boom dei dispositivi pieghevoli: i quattro principali produttori mondiali sono già entrati nel mercato e, cosa interessante, il posizionamento delle linee di prodotti ha dato vita a due grandi fazioni", ha scritto il leaker Digital Chat Station.

La fonte sottolinea inoltre come Xiaomi e Apple intendano posizionare i propri dispositivi pieghevoli nella fascia più alta del mercato. Al contrario, i modelli pieghevoli di grandi dimensioni proposti da Samsung e HUAWEI dovrebbero rappresentare alternative più accessibili rispetto alle rispettive versioni top di gamma.