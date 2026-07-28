Le cuffie da gaming Nubwo sono in offerta su Amazon: acquistale (quasi) al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming targate Nubwo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 40,07€ (meno di 2€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Le cuffie da gaming Nubwo G06 sono progettate per offrire un'esperienza di gioco versatile, con diverse modalità di connessione compatibili con PC, console e dispositivi mobili. Grazie alla tecnologia wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB, permettono di giocare senza il fastidio dei cavi, garantendo una connessione stabile e reattiva durante le sessioni di gaming.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il dispositivo supporta il collegamento con PC, PS4, PS5 e smartphone, consentendo di gestire chiamate e audio direttamente dalle cuffie senza interrompere la partita. La modalità Bluetooth può essere attivata rapidamente con un semplice triplo tocco, offrendo una soluzione pratica per ascoltare musica, guardare contenuti multimediali o utilizzare le cuffie in mobilità.
La compatibilità con il microfono in modalità Bluetooth può variare in base al dispositivo collegato. Per chi preferisce una configurazione tradizionale, le Nubwo G06 supportano anche il collegamento cablato tramite ingresso jack da 3,5 mm, con eventuali adattatori aggiuntivi necessari per alcuni sistemi.
Pensate per lunghe sessioni di gioco, queste cuffie offrono una batteria con autonomia fino a 100 ore, mentre una ricarica completa richiede circa 4 ore.