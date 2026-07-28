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Il controller cablato targato HyperX con licenza ufficiale Xbox è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller HyperX con licenza ufficiale Xbox.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/07/2026
Controller Xbox / PC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller HyperX con licenza ufficiale Xbox: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Il controller HyperX Clutch Gladiate è una soluzione pensata per i giocatori Xbox che cercano precisione, personalizzazione e comfort durante le sessioni di gioco. Dotato di certificazione ufficiale Xbox, offre una compatibilità completa con le console supportate e integra una serie di funzioni progettate per migliorare l'esperienza gaming.

Ulteriori dettagli sul controller

Il controller dispone di doppi grilletti con blocco regolabile, una caratteristica che permette di scegliere tra una corsa più rapida per le azioni immediate oppure una maggiore escursione per ottenere più controllo nei comandi che richiedono precisione.

Grazie ai pulsanti posteriori programmabili, è possibile assegnare funzioni personalizzate e raggiungere più velocemente i comandi più utilizzati durante il gioco.

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Il sistema con motori a doppia vibrazione garantisce un feedback più coinvolgente, mentre le impugnature ergonomiche con il comfort tipico di HyperX assicurano una presa stabile anche durante le sessioni più lunghe. La connessione avviene tramite un cavo USB-C rimovibile da 2,95 metri, accompagnato da un adattatore da USB-C a USB-A.

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