Il controller cablato targato HyperX con licenza ufficiale Xbox è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller HyperX con licenza ufficiale Xbox: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Il controller HyperX Clutch Gladiate è una soluzione pensata per i giocatori Xbox che cercano precisione, personalizzazione e comfort durante le sessioni di gioco. Dotato di certificazione ufficiale Xbox, offre una compatibilità completa con le console supportate e integra una serie di funzioni progettate per migliorare l'esperienza gaming.